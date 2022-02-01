Росіяни хочуть переписати під себе античну історію

Кремль вигадує нові сторінки власної «величі»

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В конце минувшего года в научно-исследовательском центре «Фанагория» (Краснодарский край России) прошла конференция «Античное наследие России: проблемы сохранения, изучения и включения музеев в туристические маршруты». В ней приняли участие и крымчане – представители историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» из Севастополя и Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника из Керчи.

Основным решением конференции «Античное наследие России: проблемы сохранения, изучения и включения музеев в туристические маршруты» стало решение о создании Ассоциации античных музеев страны

По мнению заместителя директора Департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Наталии Чечель, это «позволит реализовать немало разных инициатив, оказать влияние на музейное дело не только России, но и на развитие российско-греческих отношений».

Как сообщили в газете российского парламента Крыма «Крымские известия», участники конференции говорили об «увеличении доступности информации о культурном наследии для посетителей, проблемах сохранения и изучения археологических памятников и необходимости их музеефикации, научно-методических основах реставрации и консервации экспонатов, а также о научной и издательской деятельности».

Между тем, проведение такого мероприятия, а также фестивалей и конференций в 2018 году и в 2020 году в Геленджике, Новороссийске, Краснодаре, Анапе и Тамани, с очевидностью ставит вопрос – а есть ли вообще у России античное наследие?

Помнится, в Крыму после российской аннексии было очень настороженно воспринято заявление чиновников и политиков о том, что Евпатория является «одним из старейших городов России», а Керчь – вообще «самым старым городом России»

Украинские историки с самого начала оспорили такие заявления, но это не изменило явно схоластический и манипулятивный подход российских историков.

Украина никогда не позволяла себе подобных исторических вольностей. Ее историки всегда подчеркивали, что эти города являются древнейшими не Украины, а на территории Украины, что представляло собой сущностную разницу. Если в Украине этот факт имел исключительно историческое значение, то в России ему придали политический подтекст, его используют в качестве одного из государственных брендов и в пропаганде для исторически неоправданного прославления России.

Так есть ли вообще в России античное наследие?

Ответ отрицательный. Как может Россия унаследовать историю 2600-летней давности, если ни Москвы, не Московского царства, ни даже их этнической общности в то время не существовало? Тем более, что историческое развитие античных городов на этой длинной исторической шкале несколько раз прерывалось, никем и никогда России не передавалось, и Россией никогда в корректном и легитимном порядке никогда не наследовалось.

Если разобрать глубже, то современное наследие античной эпохи разделяется на материальное и идейное. Что касается материального, то – да, Россия временно присоединила к себе территорию античной Керчи, Евпатории и Херсонеса. Как и ранее – Кубани. Однако достаточно послушать ученых в Севастополе о том, как нынешняя власть ведет себя с Херсонесом, насколько он уже изуродован новоделами, послушать протесты ЮНЕСКО, то вопрос о том, является ли Россия достойным и бережным «наследником», отпадает сам по себе.

Такое потребительское и манипулятивное отношение к самому древнему наследию в Европе делает Россию нелегитимным владельцем этого наследия.

Что касается античного идейного наследия, на которое также претендует Россия, то ответы на вопросы о том, что же Россия унаследовала от Древней Греции и Рима, также нивелирует ее право на унаследование

Может быть, Россия усвоила и внедрила у себя принципы античной греческой демократии, основы древнеримского права или высокое мастерство античной культуры? Да полно вам, где Россия – а где Древняя Греция и Древний Рим! Как говорится, две большие разницы.

Одно из крымских СМИ когда-то опубликовало статью под заголовком «Стало известно, что случилось с российскими мамонтами». Одни остряки зубоскалили по поводу этого случая, понимая, что мамонты не дожили до появления России, а потому и российскими быть не могут, другие отвечали, что они никуда не делись, так и живут в Москве.

Тем не менее, читатели, как видно, не воспринимают стремление России присвоить себе всю предыдущую историю, несмотря на многочисленные и насильственные попытки проделать – это то в форме исторических исследований, то в форме туристических экскурсий, то в форме музейного дела.

Джерело: Крим.Реалії

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