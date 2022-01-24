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    Думки вголос

    Росія хоче повторити політичну долю Радянського Союзу?

    • Микола Семена

      Кримський журналіст

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    Путінську&nbsp;&laquo;стабільність&raquo; забезпечує лише велика кількість солдат - Росія хоче повторити політичну долю Радянського Союзу?
    Путінську «стабільність» забезпечує лише велика кількість солдат
    фото з відкритих джерел

    Кремль палко бажає довести власну «велич» на світовій арені

    Мовою оригіналу

    Крымские чиновники, которые пытаются теоретизировать и идеологически обосновывать агрессивную внешнюю политику России, все время ищут новые тренды, которые хотят поставить себе на службу.

    Например, спикер крымского парламента Владимир Константинов при подведении итогов недели, пришел к выводу, с одной стороны, что «нашим главным «экспортным товаром» в последние годы становится политическая стабильность». С другой стороны, он призвал «приготовить осиновый кол отменного качества для киевского режима» – по его мнению, тем самым Россия выполнит «вторую часть своей исторической миссии»: «Первая заключалась в возвращении Крыма в Россию. Вторая состоит в возвращении в родную гавань остатков Украины».

    Конечно, если бы автор этих заявлений хорошо знал логику, то он мог бы понять, что и «присоединение» Крыма, и война на Донбассе, и угрозы возвратить Украину в некую «родную гавань», как и война в Карабахе, и военное возвращение «в родную гавань» Абхазии и Южной Осетии, как и еще более ранние примеры Приднестровья, являются как раз примерами экспорта нестабильности.

    Но выбора нет, по Оруэллу «война – это мир», значит и «нестабильность – это стабильность», а значит, факты агрессии следует прикрывать красивыми выражениями, полагая, что читатели не разберутся и примут за чистую монету

    В Крыму по-прежнему настаивают, что требования признать за Россией право распоряжаться в некоей сфере влияния, это и есть вопрос безопасности России. Там признают, что переговоры в Женеве, Брюсселе и Вене мало что дали, и письменный ответ Кремлю будет, скорее всего, в таком же духе.

    Но при этом в Крыму вспоминают, что «ведь было же иначе». Вот, мол, и теперь бы так! По мнению Владимира Константинова, «в феврале 1945 года США и Великобритания очень внимательно относились к обеспокоенности СССР своей безопасностью. И понятно, почему. Тогда наши танки находились на подступах к Берлину, а война в Тихом океане без вступления СССР в борьбу с Японией могла растянуться на годы».

    Автор умалчивает, что «наши танки» во многом были поставлены по ленд-лизу, а с другой стороны на подступах к Берлину были, образно говоря, английские и американские танки

    Но сейчас «Ялта-2» невозможна потому, что в англо-американской зоне вскоре была установлена демократия и свободный рынок, из-за чего Британия, США и Германия, а с ними и Франция, и другие страны Европы стали политические едиными и теперь противостоят России. СССР же на захваченных территориях повел себя (в Крыму любят это сравнение) как «русский медведь».

    Европа помнит, что даже ряд попыток освободиться путем восстаний – по истории национально-освободительных движений в странах так называемого «социалистического лагеря» уже написаны учебники – привела к кровавым подавлениям советскими танками. ГДР – 1953, Венгрия – 1956, Чехословакия –1968 год. Очаги сопротивления политике СССР существовали во всей Европе, а также в Китае, на Кубе и других странах.

    Получается, что СССР сам настроил против себя все политические и государственные структуры, всю общественность половины мира. Все попробовали «российской стабильности». Поэтому-то НАТО сохранился, а Варшавский договор распущен, Берлинская стена рухнула, как и сам СССР.

    Если Россия сегодня хочет повторить политическую судьбу СССР, то ей так и следует себя вести на международной арене – как «русский медведь». Но кто же после этого добровольно пойдет ему в когтистые лапы?

    Константинов и сам признает, что уже в семидесятые годы речь о безопасности уже не шла, но видит в этом странную причину: «признавалось право СССР на получение гарантий безопасности в 70-е годы прошлого века. Тогда между двумя сверхдержавами был достигнут ракетно-ядерный паритет, мы держали США и Западную Европу под прицелом». Автор недоговаривает: в то же время США и Западная Европа держали под прицелом весь СССР, в том числе и Крым с его Черноморским флотом. И если бы что, то…

    Однако в процессе безопасности для всего мира значительно большую роль в то время сыграло Хельсинкское совещание и его Заключительный акт 1975 года, который никто не нарушал до февраля 2014 года. Теперь в Крыму об этом предпочитают не вспоминать, потому что только Россия оккупацией Крыма разрушила все гарантии безопасности в мире, в том числе и сломом Хельсинкского акта, Устава ООН и Будапештского меморандума, гарантировавшего безопасность Украины.

    И теперь подконтрольные России чиновники в Крыму угрожают всему миру, говорят, что на Западе «не верят, что мы вернулись в большую политику»: «Значит, надо сделать так, чтобы в этом не сомневались». Это как? Развязать войну?

    «Впрочем, события прошлой недели лишний раз показали, что вести какие-то переговоры имеет смысл только с Вашингтоном. Несколько перефразируя нашего президента, можно сказать вот так: Медведю (любимое российское и крымское сравнение с Россией – авт.) есть о чем договариваться с Шер-Ханом, но ему нет смысла вести переговоры с его многочисленными Табаки. Им следует жестко показать их место. Что, собственно, и произошло в Брюсселе и Вене», – заявляет Владимир Константинов на страницах газеты российского парламента Крыма.

    Такая самонадеянность удивляет: многие из «Табаки» имеют ВВП намного больше российского, да и вооружены не слабее Москвы, и сами в состоянии указать ей ее место. Да и если Россия стремится к партнерству в области безопасности, то кто надоумил Москву (как и крымских чиновников) именно так обращаться с партнерами?

    Заявляя о гарантиях безопасности России, крымские чиновники угрожают не только западным «Шер-Хану» и «Табаки», но и тем, кого собираются включить в свою сферу влияния. Они приводят в пример операции в Казахстане и Беларуси, обвиняют Украину и эти страны в «политике многовекторности», которая приводит, мол, к «майданам». Они называют это «шалостями». Обещают «наказание», как в Казахстане, и утверждают, что «единственной вакциной от майданной заразы является дружба с Россией».

    То есть, Крым на своем опыте дает ясно понять странам, которые будут иметь несчастье, возможно, попасть в российскую сферу влияния, что у них есть одна возможность – только подчиненность России, никаких взглядов по сторонам, иначе – наказание от ОДКБ

    Но разве возможна вообще в ХХІ веке «одновекторность»? Значит, все страны – под угрозой российского наказания? Но ведь именно из-за этого от СССР в восьмидесятые годы ушла вся Европа. И теперь России ничего не остается, как силой требовать свой кусок Европы и угрожать непокорным возвратить их войной «в родную гавань».

    Доказывая «экспорт стабильности», Константинов приводит примеры: мол, «американцы пришли в Ирак, мы – в соседнюю с ним Сирию. В результате Ирак как единое государство фактически не существует, а Сирия сохранила свою государственность» и «американцы 20 лет «умиротворяли» Афганистан. Мы провели двухнедельную миротворческую операцию в Казахстане. Где больше порядка, легитимности, стабильности?»

    Ни то ни другое не является доказательством стабильности. Ни Ирак, ни Сирия сегодня все еще не являются едиными и стабильными государствами. Ну и можно ли забыть, что стабильность дружественного всем соседям Афганистана в 1979 году нарушила война пришедшего туда СССР, это и «подожгло» страну, после чего в Афганистане нет мира.

    Теперь Украина стоит на пороге этой опасности, потому что в Крыму утверждают: «украинская тема нам наиболее близка. Она над нами буквально нависает»

    И нет сомнения, что без российского миротворчества, без экспорта из России на Украину стабильности Киеву не обойтись. При этом, угрожая вторжением, Владимир Константинов одновременно тут же пишет, что «русофобия Киева заключается в нагнетании истерии по поводу мифического российского вторжения».

    Ну и дальше – откровенно манипулятивные утверждения про «атаки на русский язык и русскую культуру». Хотя на самом деле сегодня в Украине возможности для развития чистого русского языка и русской культуры большие, чем в самой России, где языком и культурой командуют шовинисты, приклеивающие ярлыки «иностранных агентов» на все, что более прогрессивно и более человечно, чем может постигнуть ум чиновника.

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    Джерело: Крим.Реалії

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    Теги: Крим Росія війна агресія
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    Росія хоче повторити політичну долю Радянського Союзу?