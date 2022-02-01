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    Як звичайні рибалки зупинили російську армію

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

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    Виявляється, достатньо просто наплювати на вимоги росіян - Як звичайні рибалки зупинили російську армію
    Виявляється, достатньо просто наплювати на вимоги росіян
    фото з відкритих джерел

    Ірландія не пустила до себе флот Росії

    Мовою оригіналу

    Замечательная реальная история, которую можно сперва принять за анекдот.

    Финальная новость: Россия не будет проводить запланированные на начало февраля учения Военно-морского флота РФ в исключительной экономической зоне Ирландии, как намеревалась ранее. Маневры решили перенести в другой район. Теперь предыстория – держитесь крепче.

    РФ за год или около того запланировала учения в нейтральных водах, которые относятся к экономической зоне Ирландии. И вот пришло время, объявили учения, попросили гражданских не путаться под ногами.

    Но тут возмутились... ирланские рыбаки. Ни ООН, ни ОБСЕ, ни прочие важные люди – обычные рыбаки. Заявили, что они там всегда ловили рыбу и не намерены прекращать свое занятие ради маневров РФ. Мол, тренируйтесь в другом месте, а у нас тут серьезное дело.

    Минобороны России, естественно, слегка обалдело от таких заявлений, а потом разразилось гневным ответом – мол, мы планировали учения черт знает когда еще, всех предупредили и ничего менять не собираемся – воды нейтральные.

    Рыбаки в свою очередь ответили, что тоже ничего отменять не будут и можете считать нашу рыбалку мирным протестом против происков агрессивной военщины. В Москве задумались. Уступать рыбакам, при этом выставляя ультиматумы США и НАТО, как-то стыдно. Проводить учения – можно попасть по мирному судну, будут жертвы, а РФ сейчас лишние дипломатические проблемы не нужны. Рыбаков поддержало правительство Ирландии и экологи.

    В общем, как я писал в самом начале, Минобороны РФ решило не связываться с суровыми ирландскими рыбаками и перенесли маневры от греха подальше. Сквозь зубы прошипев, что это жест доброй воли.

    Блин, в чем секрет ирландского рецепта? Виски?

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    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія військові навчання Ірландія флот
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    Як звичайні рибалки зупинили російську армію