Як звичайні рибалки зупинили російську армію

Ірландія не пустила до себе флот Росії

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Замечательная реальная история, которую можно сперва принять за анекдот.

Финальная новость: Россия не будет проводить запланированные на начало февраля учения Военно-морского флота РФ в исключительной экономической зоне Ирландии, как намеревалась ранее. Маневры решили перенести в другой район. Теперь предыстория – держитесь крепче.

РФ за год или около того запланировала учения в нейтральных водах, которые относятся к экономической зоне Ирландии. И вот пришло время, объявили учения, попросили гражданских не путаться под ногами.

Но тут возмутились... ирланские рыбаки. Ни ООН, ни ОБСЕ, ни прочие важные люди – обычные рыбаки. Заявили, что они там всегда ловили рыбу и не намерены прекращать свое занятие ради маневров РФ. Мол, тренируйтесь в другом месте, а у нас тут серьезное дело.

Минобороны России, естественно, слегка обалдело от таких заявлений, а потом разразилось гневным ответом – мол, мы планировали учения черт знает когда еще, всех предупредили и ничего менять не собираемся – воды нейтральные.

Рыбаки в свою очередь ответили, что тоже ничего отменять не будут и можете считать нашу рыбалку мирным протестом против происков агрессивной военщины. В Москве задумались. Уступать рыбакам, при этом выставляя ультиматумы США и НАТО, как-то стыдно. Проводить учения – можно попасть по мирному судну, будут жертвы, а РФ сейчас лишние дипломатические проблемы не нужны. Рыбаков поддержало правительство Ирландии и экологи.

В общем, как я писал в самом начале, Минобороны РФ решило не связываться с суровыми ирландскими рыбаками и перенесли маневры от греха подальше. Сквозь зубы прошипев, что это жест доброй воли.

Блин, в чем секрет ирландского рецепта? Виски?

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Джерело: блог Кирила Сазонова

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