Чому фанати з різних країн світу вболівають проти Росії та її спортсменів

Росія – це не тільки Великий театр та балет, але ще кров, біль та трагедії

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Российский теннисист Медведев проиграл финал Australian Open и пожаловался на то, что большинство болельщиков поддерживали Надаля. «Думаю, национальность играет ключевую роль. Когда ты играешь против представителя другой страны, то толпа болеет за него, а не за представителя России», – приводит слова Медведева в Twitter журналист Лоренцо Эрколи.

А чего жаловаться? Что посеешь, то и пожнешь. Я до 2014 года никогда не болел против России. А в 2014 году Путин, ГосДура и разные граждане РФ сделали все, чтоб это поменять. И теперь я всегда за Бельгию, Польшу, Финляндию или Зимбабве если они встречаются с командой РФ. И в матче Медведев – Надаль, я с детства за Надаля. И когда сборная РФ вылетает с чемпионата мира или Европы по футболу, то это причина поднять бокал пива за это. И спасибо за это надо сказать тем подонкам, которые в 2014 аннексировали Крым и оккупировали часть Донбасса, которые убивали и убивали украинцев, которые собирают орду у нас на границе и бряцают оружием. Это все же порождает любовь к РФ, да? Ту любовь, с которой столкнулся Медведев.

Потому что никто не любит насильников, убийц, воров, захватчиков, негодяев и подонков. Спросите у чехов, как при встрече сборных СССР и Чехии они материли и освистывали советских хоккеистов. Спросите у поляков, какую «любофф» вырастили в них к себе Советы. Поинтересуйтесь у всего цивилизованного мира, как он относится к России. Образ убийц, дикарей, оккупантов и воров появился у россиян при их активном участии. И кто виноват? Пушкин? Нет! Ведь Россия – это не только Большой театр и балет, но еще кровь, боль и трагедии, которые появляются всюду куда достают корявые рученки Кремля.

Так что все претензии к себе, Россия. Ты посеяла ветер, теперь пожинай бурю. Тебя будут пользовать, у тебя будут покупать газ и нефть, тебе будут продавать товары и услуги, но болеть будут всегда против тебя. И любить не будут. Потому что убийц, насильников, оккупантов и негодяев никто не любит. И ничего, что я это написал ранее, а сейчас повторяю. Ведь это правда. А правду говорить легко и приятно.

Джерело: блог Борислава Берези

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