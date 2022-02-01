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    Думки вголос

    Нагадайте Зеленському, що першопричина наших проблем – Росія, а не Захід

    Поки проросійські медіа хочуть посварити Україну із Заходом, наш президент лише їм підігрує - Нагадайте Зеленському, що першопричина наших проблем – Росія, а не Захід
    Поки проросійські медіа хочуть посварити Україну із Заходом, наш президент лише їм підігрує
    фото: facebook.com/zelenskiy.official

    З відчуттям, що всі навколо вороги, можна перетворитися на маленьку Росію

    Одне з правил інформаційної гігієни – не повторювати російські наративи. Ви же звичайної гігієни дотримуєтеся? Не лізете руками у смітник, щоб дістати й жадібно зжерти те, що там лежить?

    Росія запустила наратив про «поганий Захід, який обвалив економіку України», і тут цю ідею радісно підхопили і понесли вітчизняні патріоти. Не буду повторювати аргументацію, вона в моєму попередньому пості. Додам лише одну річ.

    Насмілюся заявити, шановне панство, що поки ви не розберетеся, хто друг і хто ворог, буде дуже важко дістатися до омріяної України. З відчуттям, що всі навколо вороги, можна перетворитися на маленьку Росію.

    Схоже, саме в такій країні живе чимало коментаторів. Оце мене турбує.

    Треба навчитися не лише воювати з ворогами, а й дружити з друзями

    Для цього, наприклад, не треба обманювати, нахабно і неодноразово порушуючи письмово взяті на себе обіцянки. Треба навчитися бути вдячним. Треба навчитися розуміти чужі проблеми і чужий біль, щоб мати підстави очікувати, що хтось зрозуміє твій власний.

    По-перше, дехто забув, що першопричина наших проблем – Росія, а не Захід.

    По-друге, без медійної уваги до України не було би поставок зброї.

    По-третє, давайте спочатку порахуємо, скільки коштувало Україні нахабне невиконання письмово взятих на себе зобов'язань, наприклад, щодо антикорупційної реформи.

    Нарешті, давайте через півроку порахуємо, скільки дивідендів принесла Україні медійна увага Заходу. Згадайте капітана Джека Горобця з «Піратів Карібського моря»: «Але ви про мене чули!».

    Бути на радарах Заходу у позитивному сенсі, як країна, яка демонструє стійкість та вірність цінностям, – це недосяжна мрія для багатьох країн.

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    Джерело: блог Валерія Пекаря

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія ЗМІ пропаганда інформаційна війна
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    Нагадайте Зеленському, що першопричина наших проблем – Росія, а не Захід