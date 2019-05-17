Зеленському доведеться порушити або закони, або Конституцію України, щоб розпустити Раду

Володимир Зеленський

Розпад більшості в Раді створює юридичну колізію

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Фракция политической партии Народный фронт уже подготовило и передало главе Верховной рады заявление о выходе и з парламентской коалиции. Формально, с этого момента в Верховной раде должны начаться консультации о формировании нового большинство.

Истинный мотив - не допустить роспуска Верховной рады и досрочных парламентских выборов. Дело в том, что распад большинства создает юридическую коллизию.

С родной стороны, в случае, если парламенту не удастся сформировать новую коалицию в течение тридцати дней, у новоизбранного президента появляются законные основания для роспуска Верховной рады. В то же время, согласно Конституции, президент не может распустить Верховную раду в последние шесть месяцев каденции парламента.

Таким образом, чтобы распустись Верховную раду, Владимиру Зеленскому так или иначе придется нарушить либо законы, либо Конституцию Украины.

Джерело: блог Мустафи Найєма

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