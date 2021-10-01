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    Думки вголос

    Україна отримає більше дозволів на міжнародні перевезення

    • Мустафа Найєм

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
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    Збільшення кількості дозволів на перевезення з Болгарією &ndash; хороший індикатор розвитку наших торговельних стосунків з ЄС - Україна отримає більше дозволів на міжнародні перевезення
    Збільшення кількості дозволів на перевезення з Болгарією – хороший індикатор розвитку наших торговельних стосунків з ЄС

    На 2022 рік збільшено квоту дозволів майже на 25%

    У 2022 році Україна отримає від Болгарії на 25% більше дозволів на міжнародні перевезення. Це результат, якого нам вдалось добитись під час зустрічі українсько-болгарської змішаної комісії з міжнародних автомобільних перевезеньу Софії.

    Ось повний перелік того, з чим повернулась наша делегація на чолі з Kateryna Onyshchenko:

    на 2021 рік українські перевізники додатково отримають 3000 універсальних дозволів, з них 600 будуть доступні на пунктах видачі дозволів вже з наступного тижня;

    на 2022 рік збільшено квоту дозволів майже на 25%, з 20 300 до 25 500;

    також універсальний бланк дозволу можна використовувати для наступних видів перевезень:

    • двосторонній;
    • транзитний;
    • комбінація двостороннього та транзитного перевезення в прямому та зворотному сполученні.

    Збільшення кількості дозволів на перевезення з Болгарією – хороший індикатор розвитку наших торговельних стосунків з ЄС. Коли у 2015 році ми підписували Угоду про асоціацію з ЄС, однією з ключових засад для посилення економічної співпраці було те, що динаміка товарообороту не має погіршуватися. Угода, наприклад передбачає, що і кількість дозволів на перевезення не може зменшуватись.

    Не буду приховувати, ми очікуємо на аналогічні рішення від решти наших європейських партнерів.

    У першу чергу від наших колег з Польщі.

    Джерело: блог Мустафи Найєма

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    Теги: ЄС транзит Україна перевезення
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    Україна отримає більше дозволів на міжнародні перевезення