Україна отримає більше дозволів на міжнародні перевезення

Збільшення кількості дозволів на перевезення з Болгарією – хороший індикатор розвитку наших торговельних стосунків з ЄС

На 2022 рік збільшено квоту дозволів майже на 25%

У 2022 році Україна отримає від Болгарії на 25% більше дозволів на міжнародні перевезення. Це результат, якого нам вдалось добитись під час зустрічі українсько-болгарської змішаної комісії з міжнародних автомобільних перевезеньу Софії.

Ось повний перелік того, з чим повернулась наша делегація на чолі з Kateryna Onyshchenko:

на 2021 рік українські перевізники додатково отримають 3000 універсальних дозволів, з них 600 будуть доступні на пунктах видачі дозволів вже з наступного тижня;

на 2022 рік збільшено квоту дозволів майже на 25%, з 20 300 до 25 500;

також універсальний бланк дозволу можна використовувати для наступних видів перевезень:

двосторонній;

транзитний;

комбінація двостороннього та транзитного перевезення в прямому та зворотному сполученні.

Збільшення кількості дозволів на перевезення з Болгарією – хороший індикатор розвитку наших торговельних стосунків з ЄС. Коли у 2015 році ми підписували Угоду про асоціацію з ЄС, однією з ключових засад для посилення економічної співпраці було те, що динаміка товарообороту не має погіршуватися. Угода, наприклад передбачає, що і кількість дозволів на перевезення не може зменшуватись.

Не буду приховувати, ми очікуємо на аналогічні рішення від решти наших європейських партнерів.

У першу чергу від наших колег з Польщі.

Джерело: блог Мустафи Найєма

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