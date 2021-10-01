  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Вітренко назвав нову підставу для санкцій проти «Північного потоку – 2»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Юрій Вітренко:&nbsp;чекаємо тепер на накладення санкцій на 100% дочірню компанію&nbsp;&laquo;Газпрому&raquo;, оператора &laquo;Північного потоку &ndash; 2&raquo; - Вітренко назвав нову підставу для санкцій проти «Північного потоку – 2»
    Юрій Вітренко: чекаємо тепер на накладення санкцій на 100% дочірню компанію «Газпрому», оператора «Північного потоку – 2»
    фото: glavcom.ua

    Очільник «Нафтогазу» обурився використанням газу як зброї РФ

    Голова правління НАК «Нафтогазу України» Юрій Вітренко вважає, що зупинка транзиту газу з Росії в Угорщину через територію України має стати підставою для накладання санкцій на «Північний потік – 2». Про це він написав у Facebook.

    «Це навіть не брязкання зброєю, це очевидне використання газу як зброї. У спільній заяві США та Німеччині зазначено, що у разі використання Кремлем газу як зброї має бути відповідна реакція. Чекаємо тепер на накладення санкцій на 100% дочірню компанію «Газпрому», оператора «Північного потоку – 2», – заявив Вітренко.

    Він також поскаржився на дії Угорщини, звинувативши її в нехтуванні європейськими газовими правилами.

    «Україна десятиліттями забезпечувала надійний транзит газу, а іноді навіть експорт до Угорщини. Без цього транзиту Угорщині було б дуже складно. Ми у повній відповідності до європейських правил створили «гарантовані потужності» (firm capacity) для транспортування газу з України до Угорщини. А ось гарантованих потужностей для транспортування газу з Угорщини до України угорська сторона так і не створила. Тобто Угорщина може гарантовано отримувати газ з України, а ми з Угорщини – ні. Ось така «одностороння» європейська інтеграція поки у нас з Угорщиною», – заявив Вітренко.

    Як відомо, 1 жовтня Росія почала постачати газ до Угорщини в обхід України.

    Нагадаємо, Угорщина пригрозила блокувати шлях України до НАТО через критику газової змови Угорщини та РФ.

    27 вересня міністр закордонних справ Петер Сіярто і представники російського газового монополіста «Газпром» у Будапешті підписали нову довгострокову угоду про постачання газу в Угорщину. Згідно з документом, Будапешт отримуватиме від «Газпрому» 4,5 млрд кубометрів газу на рік в обхід України.

    Україна розкритикувала дії Угорщини. Зокрема, Київ у відповідь вирішив перенести зустріч з угорцями та звернутися до Європейської комісії.

    Натомість глава МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи після критики газового контракту з російським «Газпромом».

    Як уже відомо, ЄС перевірить скандальний газовий контракт Угорщини та Росії.

    В Управлінні комунікацій Оператора ГТС України нагадали, що на сьогодні саме українсько-угорський маршрут став найбільш затребуваним для імпорту природного газу до України в учасників ринку, проте без транзиту через Україну до Угорщини і далі, ця співпраця – під питанням.

    Читайте також:
    Теги: енергетика Нафтогаз України Газпром санкції Угорщина транзит Україна Юрій Вітренко Північний потік-2
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вітренко назвав нову підставу для санкцій проти «Північного потоку – 2»