Вітренко назвав нову підставу для санкцій проти «Північного потоку – 2»

Очільник «Нафтогазу» обурився використанням газу як зброї РФ

Голова правління НАК «Нафтогазу України» Юрій Вітренко вважає, що зупинка транзиту газу з Росії в Угорщину через територію України має стати підставою для накладання санкцій на «Північний потік – 2». Про це він написав у Facebook.

«Це навіть не брязкання зброєю, це очевидне використання газу як зброї. У спільній заяві США та Німеччині зазначено, що у разі використання Кремлем газу як зброї має бути відповідна реакція. Чекаємо тепер на накладення санкцій на 100% дочірню компанію «Газпрому», оператора «Північного потоку – 2», – заявив Вітренко.

Він також поскаржився на дії Угорщини, звинувативши її в нехтуванні європейськими газовими правилами.

«Україна десятиліттями забезпечувала надійний транзит газу, а іноді навіть експорт до Угорщини. Без цього транзиту Угорщині було б дуже складно. Ми у повній відповідності до європейських правил створили «гарантовані потужності» (firm capacity) для транспортування газу з України до Угорщини. А ось гарантованих потужностей для транспортування газу з Угорщини до України угорська сторона так і не створила. Тобто Угорщина може гарантовано отримувати газ з України, а ми з Угорщини – ні. Ось така «одностороння» європейська інтеграція поки у нас з Угорщиною», – заявив Вітренко.

Як відомо, 1 жовтня Росія почала постачати газ до Угорщини в обхід України.

Нагадаємо, Угорщина пригрозила блокувати шлях України до НАТО через критику газової змови Угорщини та РФ.

27 вересня міністр закордонних справ Петер Сіярто і представники російського газового монополіста «Газпром» у Будапешті підписали нову довгострокову угоду про постачання газу в Угорщину. Згідно з документом, Будапешт отримуватиме від «Газпрому» 4,5 млрд кубометрів газу на рік в обхід України.

Україна розкритикувала дії Угорщини. Зокрема, Київ у відповідь вирішив перенести зустріч з угорцями та звернутися до Європейської комісії.

Натомість глава МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи після критики газового контракту з російським «Газпромом».

Як уже відомо, ЄС перевірить скандальний газовий контракт Угорщини та Росії.

В Управлінні комунікацій Оператора ГТС України нагадали, що на сьогодні саме українсько-угорський маршрут став найбільш затребуваним для імпорту природного газу до України в учасників ринку, проте без транзиту через Україну до Угорщини і далі, ця співпраця – під питанням.