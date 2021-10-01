США назвали Україну фактичним членом НАТО

Париж і Берлін розцінюють Київ як «незручного» партнера

США намагаються уникати теми формального вступу України до НАТО, проте країну сприймають як члена альянсу. Таку думку висловив старший науковий співробітник Інституту Катона Тед Гален Карпентер у своїй статті для The American Conservative.

Карпентер назвав Україну «де-факто членом НАТО». Він підкреслив, що Париж і Берлін розцінюють Київ як «незручного» партнера через високий рівень корупції в Україні.

У цілому, автор статті вважає ставлення Вашингтону до України, «як до фактичного члена НАТО» «небезпечною примхою», що постійно викликає невдоволення Росії.

Також автор статті нагадав, що стосунки Сполучених Штатів з Німеччиною та Францією на цей час залишають бажати кращого. Він зазначив, що співпраці з ФРН заважав конфлікт інтересів, який пов'язаний з будівництвом газопроводу «Північний потік–2», а довіра Франції похитнулася після дипломатичної кризи через скандал з продажем американських підводних човнів Австралії.

Нагадаємо, на думку головнокомандувача Збройних сил України, генерала Валерія Залужного, Україна втілює стандарти НАТО і готова до вступу, але рішення за Альянсом.

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