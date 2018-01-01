Якою може бути миротворча місія ООН на Донбасі. Деталі перемовин

Якщо місія буде запущена, то це визначить ситуацію в регіони на багато років

Мовою оригіналу Встретились на Мюнхенской конференции по безопасности со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Волкер сейчас один из самых информированных людей о деталях переговоров по введению миротворческой миссии на Донбассе. Знаю Курта давно и благодарен ему за откровенный разговор. Договорились что кое что можно озвучить

Миротворці ООН

Якщо місія буде запущена, то це визначить ситуацію в регіони на багато років

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Встретились на Мюнхенской конференции по безопасности со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Волкер сейчас один из самых информированных людей о деталях переговоров по введению миротворческой миссии на Донбассе. Знаю Курта давно и благодарен ему за откровенный разговор. Договорились что кое что можно озвучить публично. Букв много, но почитайте, это не только интересно, но и важно.

Накануне Мюнхенской конференции фонд Rasmussen Consulting Global опубликовал доклад Hudson Institute о том, какой бы могла быть миротворческая миссия ООН в Украине. Из разговора с Волкером стало ясно, что формат участия миротворцев, изложенный авторами отчета удивительным образом очень близок к сути реальных переговоров. Ниже я изложил все известные мне детали этих переговоров, а также основные положения отчета Hudson Institute.

(1) Общая численность контингента - до 30.000 человек, в том числе 5000 человек для активного наблюдение за 409 километрами международной границы между Украиной и Россией, и 4000 человек полицейского контингента.

(2) Командование миссии будет осуществляться либо непосредственно ООН, либо представителем независимого Международного контингента. Участниками миссии могут быть миротворцы из стран, не входящих в НАТО, приемлемые как для Украины, так и для России. В частности обсуждается участие сил из Беларуси, Казахстана, Монголии, а также Австрии, Финляндии или Швеции, и ряда южноамериканских стран. Допускается участие некоторых стран-членов НАТО, дружественных к России, например Греция.

(3) России необходимо будет обеспечить прекращение огня местными формированиями и вывести тяжелое вооружение, а властям самопровозглашенных республик придется публично и открыто принять условия работы миротворцев.

(6) В рамках миссии на местах должны быть развернуты также гуманитарные учреждения, группы юристов и экспертов в области государственного управления и посредников для работы с местными общинами по постконфликтному восстановлению и реинтеграции в Украинские государственные структуры.

Миротворческая миссия должна стать механизмом принуждения к выполнению Минских соглашений. При этом первый пункт Минских соглашений - прекращение огня должен быть выполнен ДО начала развертывания миссии. Проведение местных выборов, реализация особого статуса и амнистия могут быть выполнены только ПОСЛЕ полного развертывания миротворческой миссии.

Разворачивание миссии предполагается в несколько этапов. Предположительно это будут три стадии - начало миссии и обеспечение условий для ее разворачивания (до 2-х месяцев), продвижение и установление контроля над границей (от двух месяцев) и начало подготовки инфраструктуры для проведения местных выборов (до шести месяцев). Что важно, на данный момент все стороны согласны, что решение о разворачивании миротворческой миссии должно приниматься Совбезом ООН один раз на весь период действия контингента, а не после каждого этапа, что не позволит России путем наложения вето приостановить миссию на каком либо этапе.

Согласно отчету, традиционный вариант миротворческой миссии (без мандата на активное применение силы) может быть реален только, если бы все потенциальные сателлиты ДНР и ЛНР искренне обязались прекратить любое насилие, что маловероятно. Поэтому самым вероятным вариантом может стать т.н. «надежный мандат», разрешающий миротворцам в ограниченных условиях применять силу для сдерживания сил местных сателитов РФ.

Ну и самое главное. Как отмечают авторы отчета, единственный способ узнать, могут ли миротворческие силы справиться с местными сателлитами России - это начать разворачивание миссии и реагировать на ситуации по мере продвижения миссии. Между тем, исходя из прошлого опыта, есть достаточные основания полагать, миротворческие силы таки могут справиться с ситуацией на Донбассе, если, конечно, для этого будут созданы политические условия.

Мне кажется, сейчас нам всем важно вникнуть в этот вопрос, поскольку, если миссия будет запущена, это определит ситуацию в регионы на многие годы.

Джерело: блог Мустафи Найєма

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