В Міноборони підтвердили смерть військового в АТО 15 лютого

У результаті обстрілів терористів загинув український військовий

Спікер Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк повідомив, що за минулу добу бойовики обстріляли українські позиції 10 разів. У результаті обстрілів загинув один український військовослужбовець 1979 року народження. Про це він розповів під час брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі. Ще одного військовослужбовця було поранено. Зараз його



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У результаті обстрілів терористів загинув український військовий

Спікер Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк повідомив, що за минулу добу бойовики обстріляли українські позиції 10 разів. У результаті обстрілів загинув один український військовослужбовець 1979 року народження. Про це він розповів під час брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

Ще одного військовослужбовця було поранено. Зараз його шпиталізовано, стан задовільний.

На луганському напрямку бойовики здійснили два прицільні обстріли, обидва - по позиціях ЗСУ під селищем Луганське. Противник застосував міномети калібром 82 мм, а також озброєння БМП і великокаліберні кулемети. Українські військовослужбовці у відповідь застосували штатне піхотне озброєння.

Активність бойовиків на донецькому напрямку досі зберігається. Вранці 15 лютого були атаковані позиції ЗСУ під Тарамчуком - бойовики застосували міномети калібру 82 мм. Тричі були обстріляні позиції біля Водяного - противник випустив 20 мін калібром 120 мм, а також застосував артилерію калібру 120 мм. Також було зафіксовано вогонь з озброєння БМП і гранатометів різних конструкцій.

Також заборонені мінськими угодами міномети калібрів 120 мм і 82 мм застосовувалися по позиціях під Павлополем, Чермаликом і Широкиним. Біля шахти «Бутівка» бойовики використовували, крім мінометів, гранатометів і стрілецької зброї, зенітну установку ЗУ-232.

Всього по всій лінії зіткнення бойовиками було випущено 10 артилерійських снарядів, 70 мін калібром 120 мм і 40 мін калібром 82 мм.

Українські військовослужбовці двічі відкривали у відповідь вогонь з дозволеного піхотного озброєння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російсько-окупаційні війська інтенсивно використовували заборонені Мінськими угодами зразки озброєння – крупнокаліберні артилерійські системи та важкі міномети.