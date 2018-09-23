Замах на активіста Олега Михайлика. Ми втрачаємо Одесу

В Одесі пострілом в упор поранений активіст Олег Михайлик

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Это не просто еще один неприятный инцидент, а уже опасная тенденция. За последние полтора года в Одессе режут, подстреливают, избивают, нападают в среднем на одного активиста или журналиста в месяц. Это не нагнетание, а банальная статистика: с лета 2017 года на больничных койках с разбитыми головами, ножевыми или огнестрельными ранениями оказалось четырнадцать членов общественных организаций и сотрудников СМИ.

Они все из разных организаций, политических сил и СМИ. Общее два факта: они системно и много лет говорят о коррупции и нарушениях городской власти во главе с Геннадием Трухановым и, второе, все они придерживаются проукраинских взглядов.

Такой статистики нет ни в одном другом городе страны. Об этих цифрах и фактах знают все и везде: в СБУ, в ГПУ, в МВД и Нацполиции. Но ещё во всех этих кабинетах знают, что скоро выборы, и у местной власти в Одессе есть «зелёный свет» на любые беспорядки в обмен на голоса на президентских выборах лично из кабинетов в администрации главы государства. Ситуация уже дошла до абсурда - о захвате власти в городе местными нелегальными пророссийскими охранными структурами напрямую говорит уже ОБСЕ! И это в стране, которая требует у всего мира помощи в войне с сепаратизмом.

Я думаю, ситуация в Одессе и Одесской области должна стать темой для обсуждения в парламенте и на заседании СНБО. В 2014 году область только чудом не стала ещё одним оплотом сепаратизма; а спустя четыре года вежливые ребята из местной власти на наших глазах зачищают город от всего, что может сопротивляться и действовать. Без системного решения и общенационального обсуждения проблемы сегодня на ближайших парламентских и местных выборах мы потеряем город окончательно; но не потому что он не наш, а потому что наши оттуда либо уедут, либо замолчат.

Джерело: блог Мустафи Найєма

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