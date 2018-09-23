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    На напад активіста Михайлика відреагував одеський губернатор

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    <p>Двір, біля якого стріляли в активіста</p> - На напад активіста Михайлика відреагував одеський губернатор
    Фото: Думська

    Двір, біля якого стріляли в активіста

    Посадовець вимагає швидкого розкриття і покарання винних

    Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов вимагає швидкого розкриття і покарання винних у нападі, який було скоєно ввечері 22 вересня в Одесі на активіста Олега Михайлика. Про це сам посадовець написав у Facebook.

    «Вчора розмовляв із Дмитро Головін - поліція розглядає кілька версій. Особисто вимагаю швидкого розкриття і покарання винних! Тим більше, досвід є - кілька схожих випадків були доволі оперативно розкриті», - зазначив він.

    Голова ОДА повідомив з посиланням на лікарів, що стан Михайлика важкий, але стабільний.

    «Хлопець втратив багато крові, пережив клінічну смерть, сьогодні прийшов до тями. Однак оперувати і витягти кулю поки що змоги немає. Віримо, що організм справиться і все буде добре. Олег знаходиться під наглядом кращих спеціалістів нашої області - величезна подяка їм за роботу», - зауважив Степанов.

    Посадовець також сказав, що його «турбує боротьба з наслідками, а не причинами». За його словами, основне завдання правоохоронної системи - попереджувати злочини, а не тільки шукати винних.

    Нагадаємо, що в Одесі у дворі будинку обстріляли Олега Михайлика - громадського активіста, лідера одеського осередку партії «Сила Людей». 

    На ранок Михайлик прийшов у лікарні до свідомості. Його готують до операції.

    Соратники Михайлика припустили, хто стоїть за збройним нападом на активіста.

    22 вересня Михайлик брав участь в акції проти незаконної забудови на Ланжероні біля дельфінарію, яку веде депутат міськради Андрій Кисловський. 

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