Напад на активіста Михайлика викликав протести в Одесі



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Фото: Василь Пехньо / Громадське Протест в Одесі після нападу на активіста Михайлика

Учасники акції вимагають відставки керівників поліції та прокуратури області

В Одесі близько сотні людей вийшли на протест через напад на активіста, керівника міської організації партії «Сила людей» Олега Михайлика. Про це повідомляє «Громадське» з місця подій.

На акцію під будівлю головного управління поліції Одещини вийшли місцеві активісти, однопартійці Михайлика та небайдужі громадяни.

Вони вимагають відставки керівників поліції та прокуратури області, а також вимагають від правоохоронців ефективно розслідувати напади на активістів та назвати замовників і виконавців.

Присутні під будівлею ГУ Нацполіції вимагали, аби до них вийшов керівник органу Дмитро Головін, однак його заступники кажуть, що того немає на місці.

Голова одеської організації партії «Сила людей» Ігор Бичков пов’язав напад на Михайлика з його діяльністю.

«Це однозначно пов’язано з позицією Олега. Він говорив дуже неприємні речі для міської влади. Також виступав проти силовиків. Певно, Олег став для них таким незручним, що вони пішли на це», — сказав Бичков та додав, якщо інші напади на активістів були з метою залякування, то Михайлика намагалися вбити.

Нагадаємо, що в Одесі у дворі будинку обстріляли Олега Михайлика - громадського активіста, лідера одеського осередку партії «Сила Людей».

На ранок Михайлик прийшов у лікарні до свідомості. Його готують до операції.

Соратники Михайлика припустили, хто стоїть за збройним нападом на активіста.

22 вересня Михайлик брав участь в акції проти незаконної забудови на Ланжероні біля дельфінарію, яку веде депутат міськради Андрій Кисловський.

На напад активіста Михайлика відреагував голова Одеської області.