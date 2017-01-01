Земля в обмін на статут поліції. Як в Раді приймаються важливі рішення

Робота парламенту заблокована, останній день голосування на межі зриву

Мовою оригіналу Земля в обмен на устав полиции. Небольшая зарисовка об уровне принятия решений. Вот прямо сейчас, в эти минуты в кулуарах парламента идут очень «интересные» переговоры: БПП и Народный фронт обсуждают обмен дисциплинарного устава Национальной полиции на...голосование за вопрос распоряжения землей. Суть вкратце. С утра

Народний фронт

Робота парламенту заблокована, останній день голосування на межі зриву

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Земля в обмен на устав полиции. Небольшая зарисовка об уровне принятия решений. Вот прямо сейчас, в эти минуты в кулуарах парламента идут очень «интересные» переговоры: БПП и Народный фронт обсуждают обмен дисциплинарного устава Национальной полиции на...голосование за вопрос распоряжения землей.

Суть вкратце. С утра Народный фронт не проголосовал за законопроект, который передавал функцию распоряжения государственными землями от Госгеокадастра - органам местного самоуправления, местным советам и администрациям. Проще говоря, этим законопроектом функция распоряжения землями переходит из компетенции премьер-министр Владимира Гройсмана в сферу влияния президента Петра Порошенко.

В ответ БПП решил «отомстить» Народному фронту и министру внутренних дел Арсену Авакову и отказался голосовать за...дисциплинарный устав Национальной полиции Украины! Это не выдумка и не слухи. Об этом открыто с трибуны заявил лидер фракции Артур Герасимов. Как эти два вопроса связаны между собой не очень понятно, но после недолгих переговоров, стороны вроде как договорились отступить - БПП пообещал проголосовать за устав Нацполиции, а НФ - за земельный вопрос. Вернулись в зал, но во время голосования что-то пошло не так: БПП за устав проголосовал, а НФ за землю....нет. В результате работа парламента заблокирована, последний день голосования на грани срыва. Тепер главный вопрос: а причем тут полиция? Для понимания. Дисциплинарный устав - это документ, который определяет служебную дисциплину и полномочия полицейских и их руководителей, виды поощрений, взысканий и т.п. Это же не бюджет, не закупки, не янтарь и не уголь))

Джерело: блог Мустафи Найєма

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