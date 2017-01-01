Аудит НАБУ має перевірити, навіщо Бюро хоче повернути Януковичу $1,5 млрд - «Народний фронт»

Фракцію «Народного фронту» непокоїть ситуація, коли за заявою адвокатів Януковича НАБУ почало перевірку Держфінмоніторингу

Аудит Національного антикорупційного бюро повинен перевірити, чому НАБУ хоче повернути Януковичу конфісковані $1.5 млрд. Про це під час спілкування з журналістами у четвер, 21 грудня, заявив керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак. Він підкреслив, що фракцію «Народного фронту» непокоїть ситуація, коли за заявою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екс-президент Віктор Янукович

Фракцію «Народного фронту» непокоїть ситуація, коли за заявою адвокатів Януковича НАБУ почало перевірку Держфінмоніторингу

Аудит Національного антикорупційного бюро повинен перевірити, чому НАБУ хоче повернути Януковичу конфісковані $1.5 млрд. Про це під час спілкування з журналістами у четвер, 21 грудня, заявив керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак.

Він підкреслив, що фракцію «Народного фронту» непокоїть ситуація, коли за заявою адвокатів Януковича НАБУ почало перевірку Держфінмоніторингу.

Максим Бурбак нагадав, що фракція «Народного фронту» півтора роки вимагала ухвалити закон про спецконфіскацію грошей, вкрадених у держави бандою Януковича. І після повернення їх у бюджет Генеральною прокуратурою, парламент голосував за розподіл цих коштів.

«Ми вимагаємо, щоб НАБУ підвищила свою ефективність в пошуках і поверненні грошей, які були вкрадені бандою Януковича і його поплічниками», - підкреслив керівник фракції.

Читайте також статтю: Врятувати Ситника. Антикорупційний комітет розколовся через аудитора НАБУ