«Русскій мір» та контрабанда

За «чорний кеш» Росія досить часто фінансує і суто патріотичні організації, використовуючи їх, як сліпих котів

В інформпросторі України існує багато думок - яке відношення РНБО має до економічних питань, в тому числі контрабанди та контрабандистів. Звісно контрабанда, наркоторгівля і інші кримінальні сфери так чи інакше впливають і, досить сильно, на національну безпеку країни. Але давайте подивимось на ці злочини під іншим кутом.

З перших днів нашої незалежності кримінальні угрупування намагались активно впливати на політичне життя, фінансувати партії та виборчі процеси. Тим самим криміналітет багато років приводив у нашій країні до влади різних політиків, депутатів, міністрів та навіть президентів. Так, це питання до якості роботи Служби безпеки України. Але ж факт, річ вперта і нікуди його не сховаєш.

Відповідно, як мінімум останні 20 років більшість політичних сил фінансувались за так званий «чорний кеш» (згадаймо хоча б амбарну книгу Януковича). Всі чудово розуміють походження «чорного кешу» - це гроші від наркоторгівлі, різної контрабанди, конвертаційних центрів та навіть торгівлі людьми. Це завжди великі гроші, яких вдосталь, і політичні сили ніколи від них не відмовлялись. Звісно, що «благодійники», які жертвували гроші, робили це не безкорисливо. Як відомо - хто платить, той і замовляє банкет та виставляє рахунки у вигляді отримання певних послуг чи державних активів.

Але це лише невеличка частина біди. Все набагато глибше та серйозніше. Найгіршим є те, що за рахунок таких коштів багато років фінансувались політичні партії, громадські організації, благодійні, наукові, дослідницькі фонди, дитячі, юнацькі, церковні організації, які активно пропагували та просували на українських територіях «русский мир». Під гарною обкладинкою цілком законослухняних організацій ми отримали сильну та дієву зброю, якою Росія так вміло маніпулювала нашими громадянами впродовж всіх років незалежності і ця її робота вистрілила у 2014 році. До речі, криміналітет у 2014 році прийняв на себе і значні адміністративно-організаційні функції, а не тільки фінансові.

Так, цілком можу зрозуміти, що у громадських організацій та різних фондів інколи нема можливості отримання фінансової підтримки іншим шляхом, і найчастіше це для них єдиний спосіб існування. Однак, «чорний кеш» від прихильників «русского миру» розхитує українську державність та направлений на знищення України, як незалежної та самостійної держави. Ця технологія Росії давно відпрацьована та дієва ще з часів СРСР.

До речі, за «чорний кеш» Росія досить часто фінансує і суто патріотичні організації, використовуючи їх, як сліпих котів, для реалізації своїх ідей та цілей. І не лише в Україні.

Тож зараз основне наше завдання – це зачистити територію нашої держави від «чорного кешу» злочинних угрупувань. Впевнений що багато хто зі мною погодиться – не було б цих грошей в Україні, не було б і таких проблем з нав’язаною ідеологією «русского миру». Вважаю, що зачистка цих фінансових потоків – це завдання СБУ. Саме Служба безпеки України має вирішити цю проблему. Можливо і з наданням їй тимчасових екстраповноважень.

В інформпросторі України існує багато думок - яке відношення РНБО має до економічних питань, в тому числі контрабанди та контрабандистів. Звісно контрабанда, наркоторгівля і інші кримінальні сфери так чи інакше впливають і, досить сильно, на національну безпеку країни. Але давайте подивимось на ці злочини під іншим кутом.

З перших днів нашої незалежності кримінальні угрупування намагались активно впливати на політичне життя, фінансувати партії та виборчі процеси. Тим самим криміналітет багато років приводив у нашій країні до влади різних політиків, депутатів, міністрів та навіть президентів. Так, це питання до якості роботи Служби безпеки України. Але ж факт, річ вперта і нікуди його не сховаєш.

Відповідно, як мінімум останні 20 років більшість політичних сил фінансувались за так званий «чорний кеш» (згадаймо хоча б амбарну книгу Януковича). Всі чудово розуміють походження «чорного кешу» - це гроші від наркоторгівлі, різної контрабанди, конвертаційних центрів та навіть торгівлі людьми. Це завжди великі гроші, яких вдосталь, і політичні сили ніколи від них не відмовлялись. Звісно, що «благодійники», які жертвували гроші, робили це не безкорисливо. Як відомо - хто платить, той і замовляє банкет та виставляє рахунки у вигляді отримання певних послуг чи державних активів.

Але це лише невеличка частина біди. Все набагато глибше та серйозніше. Найгіршим є те, що за рахунок таких коштів багато років фінансувались політичні партії, громадські організації, благодійні, наукові, дослідницькі фонди, дитячі, юнацькі, церковні організації, які активно пропагували та просували на українських територіях «русский мир». Під гарною обкладинкою цілком законослухняних організацій ми отримали сильну та дієву зброю, якою Росія так вміло маніпулювала нашими громадянами впродовж всіх років незалежності і ця її робота вистрілила у 2014 році. До речі, криміналітет у 2014 році прийняв на себе і значні адміністративно-організаційні функції, а не тільки фінансові.

Так, цілком можу зрозуміти, що у громадських організацій та різних фондів інколи нема можливості отримання фінансової підтримки іншим шляхом, і найчастіше це для них єдиний спосіб існування. Однак, «чорний кеш» від прихильників «русского миру» розхитує українську державність та направлений на знищення України, як незалежної та самостійної держави. Ця технологія Росії давно відпрацьована та дієва ще з часів СРСР.

До речі, за «чорний кеш» Росія досить часто фінансує і суто патріотичні організації, використовуючи їх, як сліпих котів, для реалізації своїх ідей та цілей. І не лише в Україні.

Тож зараз основне наше завдання – це зачистити територію нашої держави від «чорного кешу» злочинних угрупувань. Впевнений що багато хто зі мною погодиться – не було б цих грошей в Україні, не було б і таких проблем з нав’язаною ідеологією «русского миру». Вважаю, що зачистка цих фінансових потоків – це завдання СБУ. Саме Служба безпеки України має вирішити цю проблему. Можливо і з наданням їй тимчасових екстраповноважень.

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