Головна Думки вголос Олег Дунда
search button user button menu button
Олег Дунда Народний депутат України

Про вирішення церковної проблеми в Україні

glavcom.ua
⁠В Україні існує Українська Православна Церква. Вона організаційно не підпорядковується РПЦ, але знаходиться з нею у «духовній єдності» і спілкується зі світовим православʼям через РПЦ
фото: patriarchia.ru

Проблема статусу РПЦ в Україні – це проблема і світогляду, і ідеології, і безпеки

Справа у тому, що велика частина УПЦ дійсно вважає, що не має жодного відношення до РПЦ. Але РПЦ так не вважає. УПЦ є «самовладною» частиною РПЦ, але усвідомлює тільки першу частину цього словосполучення-«самовладна», тоді як РПЦ усвідомлює тільки другу – «частина РПЦ».

Обидві сторони трішки лукавлять, така поведінка характерна для церкви в усі століття в усіх країнах. Церковне лукавство натикається на певну релігійну неосвіченість державних посадовців, і така гра у жмурки триває між державою і церквою вже понад тридцять років.

Якщо розглядати ситуацію якою вона є на зараз, то маємо наступне: – В Україні існує Православна Церква України (ПЦУ). Канонічна автокефальна церква України, яка внесена у Вселенський Православний диптих і вже офіційно визнана частиною світового православʼя. РПЦ має власний диптих, тобто офіційний перелік визнаних автокефальних православних церков, в який не входить ПЦУ, як, доречі, і УПЦ. Наявність альтернативного диптиха не є канонічною, але він існує де-факто. – ⁠В Україні існує Українська Православна Церква. Вона організаційно не підпорядковується РПЦ, але знаходиться з нею у «духовній єдності» і спілкується зі світовим православʼям через РПЦ. Знов таки, УПЦ не прописана у жодному диптиху, тобто, як автокефальна церква вона ні для кого у світі не існує. Ієрархи УПЦ, що вони перетинають кордон України, юридично функціонують як ієрархи РПЦ! Ще раз: ніхто у світі не сприймає УПЦ як автокефальну церкву, а вона сама навіть не зверталася з проханням, щоб її визнали за таку!

УПЦ не хоче обʼєднання з ПЦУ, а та, у свою чергу, з УПЦ. Що не казали б з цього приводу церковники, головна проблема обʼєднання полягає у тому, що у разі обʼєднання у новій структурі буде втричі більше єпископів, ніж потрібно. Ніхто не хоче втрачати статус і привілеї, в УПЦ ієрархів і зараз набагато більше, ніж охоплює здоровий глузд!

Влада ж, у свою чергу, намагається вирішити одночасно дві проблеми: позбутися російської церкви на власній території і звести всіх православних до ПЦУ. А це вирішити одночасно неможливо! Намагання тиснути на УПЦ законом зазнало невдачі з одного боку, через втрату темпу, з другого боку, через те, що держава не змогла адекватно пояснити світовій спільноті, чого вона від церкви реально хоче. Як результат, голосів і волі для прийняття закону не вистачає…

Щоб вирішити цю давню проблему, треба спростити її до можливого мінімуму, тобто:

  • Держава Україна не хоче мати на власній території підрозділ РПЦ.
  • Обʼєднання всіх православних під орудою ПЦУ – не є нагальною метою держави.

Почати бажано з формування власних вимог держави до УПЦ. У реалії їх є тільки три. Держава має публічно задекларувати, що у разі їх виконання ніяких претензій до УПЦ вона мати не буде.

Ось ці вимоги, які доречно було б озвучити публічно і запропонувати церкві підписати їх як пакт порозуміння з державою:

  • УПЦ публічно і чітко визнає Росію агресором, країною, яка вчинила нічим не спровокований напад на Україну.
  • УПЦ публічно і чітко визнає ідеологію «русского міра» єретичною і не церковною.
  • УПЦ припиняє будь-яке канонічне, духовне чи якесь інше спілкування з РПЦ доки РПЦ на чолі з патріархом не покається в єресі і не засудить війну.

Зробить це УПЦ – прапор їй у руки, живіть спокійно. Не зробить – перетвориться на організацію, яка виправдовує війну… Якщо церква не приймає цих умов, то заборона її діяльності буде сприйнята світовим загалом як виправдана дія. Якщо частина єпископів не погоджується, то потрапляє під заборону…

Після прийняття трьох пунктів УПЦ опиниться у зовсім неканонічному стані, тому, аби підсолодити пігулку, держава має звернутися до Вселенського Патріарха з проханням надати УПЦ «тимчасовий канонічний статус».

У такому статусі вона зможе перебувати досить довго, аж поки не складуться умови для спокійного церковного обʼєднання в Україні. Але головна мета буде досягнута – ніяких структур, що афільовані з РПЦ, в Україні не буде.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: церква РПЦ Московська церква в Україні релігія держава православна церква Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін використав надвисокі доходи від продажу в Європу нафти та газу для того, щоб зміцнити свій тоталітарний режим
Знищення України стало державною ідеологією Росії
22 квiтня, 17:20
Працівникам телемарафону збережено бронювання від мобілізації
Працівникам телемарафону збережено бронювання від мобілізації
8 квiтня, 13:16
В акваторії Чорного моря росіяни мають десять носіїв крилатих ракет
ВМС України оцінили поточний стан російського флоту
15 квiтня, 08:27
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підписав меморандум з головою ЄІБ
Україна отримає €560 млн від Європейського інвестиційного банку
20 квiтня, 04:06
Україна навряд пройде піки споживання в липні-серпні та взимку без обмежень
Відключення світла в Україні будуть уже влітку: експерт озвучив невтішний прогноз
20 квiтня, 15:32
Україні вистачить грошей на соціальні виплати завдяки допомозі від США
Шмигаль розповів, чи вистачить Україні бюджету на пенсії та субсидії в цьому році
27 квiтня, 19:31
Підрозділ намагався офіційно приєднатися до ЗСУ, аби напряму отримувати боєприпаси та зарплату, проте безуспішно
На фронті воює підрозділ із пенсіонерів: деталі
28 квiтня, 20:17
Росія атакувала Одесу балістичними ракетами: є загиблі та поранені
Росія атакувала Одесу балістичними ракетами: є загиблі та поранені
1 травня, 01:26
Міноборони РФ має дуже тісні зв’язки із російською церквою
Кремль готується відправити на фронт понад тисячу попів
3 травня, 16:03

Олег Дунда

Про вирішення церковної проблеми в Україні
Про вирішення церковної проблеми в Україні
Заморожені російські активи. Вилучити не можна залишити
Заморожені російські активи. Вилучити не можна залишити
Як приборкати дракона
Як приборкати дракона
Акт капітуляції для фашистської Росії
Акт капітуляції для фашистської Росії
Що у залі Ради робить ОПЗЖ?
Що у залі Ради робить ОПЗЖ?
Голоси ОПЗЖ не варті крові українців
Голоси ОПЗЖ не варті крові українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Франція таємно відправила війська в Україну? Центр протидії дезінформації розвіяв фейк
61K
Візит Сі Цзіньпіна до Європи: Financial Times розкрила, що задумав лідер Китаю
40K
Макрон зробив несподівану заяву про війну з Росією
9277
Китай дав обіцянку Франції щодо війни в Україні
8913
Стівен Сіґал засвітився на так званій інавгурації Путіна (відео)
6816
Українці активно отримують громадянство Чехії

Новини

Переговори щодо безпекової угоди з США, удари Ізраїлю по Рафаху: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
Підвищення цін на електроенергію невідворотне. Експертка дала прогноз
5 травня, 14:24
Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
4 травня, 14:51
У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
3 травня, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
3 травня, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
2 травня, 14:40

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua