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Олег Дунда Народний депутат України

Чи наважиться Захід на ескалацію заради деескалації

glavcom.ua
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Єдиний спосіб знизити ризики – збільшити контингент США на східних кордонах блоку до розміру часів холодної війни 
фото: depositphotos.com

Ризик вторгнення Москви у країни Балтії стрімко зростає

Для цього окупантам не потрібне велике угруповання. Вторгнення можуть підтримати проросійські рухи всередині Литви, Латвії та Естонії. Вони присутні у всіх трьох країнах. Окупація може бути здійснена досить швидко, що не дасть США часу на своєчасну відповідь. А темпи реагування ЄС традиційно залишають бажати кращого.

Росія швидко сформує підконтрольні їй нові органи влади, як це було у 40-х роках минулого століття. А НАТО зіткнеться з необхідністю деокупації трьох країн, за значної підтримки окупації всередині.

У результаті, Північно-Атлантичний альянс постане перед дилемою: або операція з деокупації, або перемовини з агресором, який «торгуватиме» Балтією для закріплення в Україні. Наявні контингенти НАТО у цих країнах будуть заблоковані і стануть заручниками через свою нечисленність.

Єдиний спосіб знизити ці ризики – збільшити контингент США на східних кордонах блоку до розміру часів холодної війни. Піти на ескалацію заради деескалації.

Ідеальний час для ухвалення такого рішення – саміт НАТО у Вашингтоні 9-11 липня. І це допоможе Україні краще, ніж пустопорожні слова про перспективу членства.

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Джерело
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Теги: росія саміт війна українці окупація перемога переговори

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Олег Дунда

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