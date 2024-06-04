Чи наважиться Захід на ескалацію заради деескалації

Ризик вторгнення Москви у країни Балтії стрімко зростає

Для цього окупантам не потрібне велике угруповання. Вторгнення можуть підтримати проросійські рухи всередині Литви, Латвії та Естонії. Вони присутні у всіх трьох країнах. Окупація може бути здійснена досить швидко, що не дасть США часу на своєчасну відповідь. А темпи реагування ЄС традиційно залишають бажати кращого.

Росія швидко сформує підконтрольні їй нові органи влади, як це було у 40-х роках минулого століття. А НАТО зіткнеться з необхідністю деокупації трьох країн, за значної підтримки окупації всередині.

У результаті, Північно-Атлантичний альянс постане перед дилемою: або операція з деокупації, або перемовини з агресором, який «торгуватиме» Балтією для закріплення в Україні. Наявні контингенти НАТО у цих країнах будуть заблоковані і стануть заручниками через свою нечисленність.

Єдиний спосіб знизити ці ризики – збільшити контингент США на східних кордонах блоку до розміру часів холодної війни. Піти на ескалацію заради деескалації.

Ідеальний час для ухвалення такого рішення – саміт НАТО у Вашингтоні 9-11 липня. І це допоможе Україні краще, ніж пустопорожні слова про перспективу членства.