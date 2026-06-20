Чому Навроцькому так кортіло забрати орден у нашого президента саме в п'ятницю ввечері

Як скандал з орденом б'є по самій Польщі

Ситуація з Польщею абсолютно проста й передбачувана. І вона не стосується нас – це внутрішнє протистояння Навроцького та Туска.

Чому Навроцькому так кортіло саме ввечері в п’ятницю забрати той орден у нашого президента? Який до речі нікому не потрібен. Тому що суть учорашнього дійства полягала в тому, щоб просто зірвати форум у Гданську, який розпочинається у вівторок.

Адже це форум Туска, і, за логікою Навроцького, він має бути провалений. Те, що все це вдарить по Польщі як по державі, Навроцького мало цікавить. Місцеві особисті розбірки ж важливіші.

Тож пам’ятаймо, що всі ці історії до нас не мають жодного стосунку. Як і польські нагороди.

P.S. Ми постійно чули фразу: «Не треба впливати на внутрішню політику інших країн». Але фактично Україна вже впливає на неї й має посилювати свій вплив на всіх сусідів.