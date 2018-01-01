Європейські мрії Грузії

Всупереч очікуванням Кремля, Грузія як і раніше прагне до того, щоб стати частиною західного світу

Мовою оригіналу Национально-демократический институт США (NDI) опубликовал результаты опроса общественного мнения в Грузии, которые показали отношение населения к внешней политике страны, деятельности правительства и прошедшим местным выборам. Вопреки ожиданиям Кремля, Грузия по-прежнему стремится к тому, чтобы стать частью западного мира.

Олег Панфілов Засновник московського Центру екстремальної журналістики

Олег Панфілов

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Грузія як і раніше хоче бути європейською країною

Всупереч очікуванням Кремля, Грузія як і раніше прагне до того, щоб стати частиною західного світу

Мовою оригіналу

Национально-демократический институт США (NDI) опубликовал результаты опроса общественного мнения в Грузии, которые показали отношение населения к внешней политике страны, деятельности правительства и прошедшим местным выборам. Вопреки ожиданиям Кремля, Грузия по-прежнему стремится к тому, чтобы стать частью западного мира.

Национально-демократический институт США, как и его коллеги из Международного республиканского института США (IRI), периодически проводит свои исследования, чтобы увидеть состояние общества: готово ли оно развиваться, имеет ли перспективы динамичного прогресса в области демократии и западных ценностей. В Грузии собственные социологические институты не имеют финансовых возможностей для проведения таких глобальных исследований, но они могут участвовать в социологических проектах вместе с международными организациями.

Последнее исследование проводил Кавказский центр исследовательских ресурсов по заказу NDI и при финансовой поддержке правительства Великобритании. В период с 29 ноября по 19 декабря 2017 года были опрошены 2 298 респондентов на основе представительного подбора, по методу личного интервью. Погрешность составляет +/- 1,9%.

Среди тем исследования наибольший интерес представляет оценка населением перспектив отношений с НАТО и Евросоюзом. Все предыдущие опросы показывали, что отношение к этим организациям не меняется после 2008 года, когда 5 января вместе с президентскими выборами был проведен референдум о потенциальном вступлении Грузии в НАТО. Это была первая попытка выяснить у населения перспективы Грузии, уже успешно проводящей реформы, в том числе и военные, но для политической элиты и западных стран было важно узнать, должна ли Грузия продолжать свою интеграцию в НАТО. Результат референдума был ошеломляющим: за вступление страны в НАТО проголосовал 1 миллион 355 тысяч 328 человек, то есть 77 процентов проголосовавших.

С тех пор цифра меняется в пределах 5-10 процентов, но большинство населения все-таки видит свое будущее с Западом. Последнее исследование показало: 64 процента респондентов поддерживают заявленную правительством цель о вступлении в НАТО, что на 2 процента меньше, чем в июне 2017 года. 26 процентов респондентов выступают против членства в НАТО. В июне 2017 года этот показатель составлял 23 процента. Поддержка членства в НАТО в регионах, населенных этническими меньшинствами, увеличилась с 29% в июне 2017 года до 36% во время этого опроса.

Последняя цифра об увеличении поддержки интеграции в НАТО в регионах проживания национальных меньшинств дает основание утверждать, что усилия правительств последних 14 лет дают свои плоды. В Грузии наибольшие общины меньшинств – это этнические азербайджанцы Марнеули и армяне Джавахети, которые вместе составляют почти 15 процентов населения. Обычно на постсоветском пространстве именно меньшинства становятся жертвами кремлевской политики сепаратизма. Грузия стала избавляться от влияния российской пропаганды, а значит и от возможности создать из меньшинств пророссийскую силу. Без сомнения, прозападными становятся и этнические осетины, и представители других этнических групп.

Другой важный результат – поддержка членства в Евросоюзе, перспективы вступления Грузии в эту организацию. Число респондентов, которые согласны с заявленной правительством целью о вступлении в ЕС, немного снизилось с 77% в июне 2017 года до 72% во время последнего опроса. Поддержка вопроса о вступлении в Евросоюз высока в масштабах страны, исключением являются регионы, населенные преимущественно этническими меньшинствами – 51%. И эта цифра стала неожиданностью, поскольку за все годы независимости страны труден был процесс интеграции этнических меньшинств в современное понимание внутренней политики Грузии, декларирующей европейские ценности. Скорее всего, увеличение числа поддерживающих отчасти связано с безвизовым режимом с ЕС.

Неприятной неожиданностью стал результат в 29 процентов опрошенных, которые считают, что Грузия должна присоединиться к Евразийскому союзу. Это на 6 процентов больше, чем в исследовании полугодичной давности. Можно предположить, что это результат российской пропаганды, которая последние пять лет вольготно себя чувствует, поскольку правительство Иванишвили разрешило трансляцию российских телеканалов. Возможно также, что это мнение отчаявшихся людей, которые пять лет назад поверили «Грузинской мечте», но так и не дождались выполнения обещаний. Косвенно это предположение подтверждается результатом оценки деятельности «Грузинской мечты», которой «хорошо» поставили только 13 процентов опрошенных.

Примерно такой же результат наблюдается и в оценке внешней политики Грузии по отношению к России, которая во многом зависит от пропаганды и позиции правительства – «не раздражать» Кремль. Поскольку в Грузии государственные СМИ запрещены Конституцией, роль пропагандистов разных политических взглядов, оппозиционных и правительственных, играют два телеканала – «Рустави-2» и «Имеди», которые в опросе получили равное число голосов, по 46 процентов. Телевидение по-прежнему остается основным источником информации о политике и текущих событиях в Грузии для 72% респондентов, затем идет интернет – 21%. Именно они формируют общественное мнение. Уровень влияния Общественного вещания – 9%, но после попыток изменить его статус процент зрителей может сократиться.

Что остается в целом? Несмотря на ротацию цифр, где-то результаты стали лучше, где-то – хуже, но в целом исследование показывает ровность оценки за последние десять-двенадцать лет. Ожидания Кремля, что Грузия изменит свое отношение к российской политике, опять станет потакать имперским устремлениям, не оправдались. Нет ни восстановления дипломатических отношений, ни открытия транспортного коридора, железной дороги через оккупированную Абхазию, как хотела Россия и ее сателлит на Кавказе, Армения. Ничего не изменилось и в отношениях жителей Грузии к НАТО и Евросоюзу. Скорее всего, грузин сейчас больше волнует внутриполитическая ситуация и тревожное положение экономики и уровня жизни, чем отношения с Россией и пересмотр настроения, особенно после войны 2008 года.

Грузия по-прежнему хочет быть европейской страной, а статистика говорит, что количество воспользовавшихся «безвизом» увеличивается. Издание «Tabula» получило ответ МВД Грузии на свой запрос по этому поводу: с 28 марта по 17 декабря 2017 года 174 тысячи 596 человек посетили Шенгенскую зону, из которых 494 не были пропущены в безвизовую зону. По оценке Еврокомиссии, Грузия выполняет условия либерализации визового режима и взятые на себя обязательства. Об этом сказано в опубликованном 20 декабря прошлого года отчете.

Россия же каждый год обещает отменить визовый режим для жителей Грузии, но так ничего и не делает, в отличие от Грузии, которая отменила визы для россиян еще шесть лет назад. Кстати, в сдержанном отношении жителей Грузии к России есть и украинский фактор – война на Донбассе и аннексия Крыма. Грузины всегда сочувственно относятся к государствам, которые пострадали от России, например, к Молдове и Украине. Азербайджан же является одним из основных торговых и политических партнеров. Надежда Кремля на то, что российский олигарх Бидзина Иванишвили изменит отношение грузин к России, не оправдалась. Грузия по-прежнему хочет стать частью Европы.

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