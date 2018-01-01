Троє в човні, не рахуючи Асада

«Переможець» ІГІЛ влип не тільки в Ідліб

Мовою оригіналу Последние события в Сирии и вокруг нее не только окончательно развеяли очередную ложь Путина о «победе над террористами», но и поставили под сомнение широко разрекламированные, достигнутые в Астане, трехсторонние российско-турецко-иранские договоренности по урегулированию почти семилетнего конфликта в этой стране. Что,

Подальше загострення ситуації в Сирії ставить велике питання на «перемоги» Путіна в цій країні

«Переможець» ІГІЛ влип не тільки в Ідліб

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Последние события в Сирии и вокруг нее не только окончательно развеяли очередную ложь Путина о «победе над террористами», но и поставили под сомнение широко разрекламированные, достигнутые в Астане, трехсторонние российско-турецко-иранские договоренности по урегулированию почти семилетнего конфликта в этой стране. Что, кстати, прогнозировал автор в одном из своих предыдущих постов.

Эти сомнения и противоречия заложены в самом астанинском формате, который, как альтернатива более широкому Женевскому процессу урегулирования, был задуман Москвой при поддержке Анкары и Тегерана в виде тактического альянса по образованию так называемых «зон деэскалации»(ЗД), а на деле разделу Сирии на сферы влияния и дальнейшему закреплению в этой стране.

Разновекторность целей российско-турецко-иранской тройки, о которой писал автор в упомянутом посте, и сыграло злую шутку с ними, в первую очередь с Путиным, явно поспешившим объявить о «разгроме ИГИЛ». Фейковый кремлевский «победитель» зациклился на расширении военных баз в Сирии, Эрдоган – на курдах, а аятоллы – на пресловутом шиитским факторе. А тут ещё Асад путается под ногами, по которому также нет единого мнения среди этих «спасателей» несчастной, разодранной страны. Если Москву и Тегеран пока устраивает Башар, то Анкара продолжает называть его ни много ни мало «террористом».

Первый из этой тройки начал раскачивать лодку, как и предполагалось, Эрдоган. Новый-старый «друг» Путина не скрывает целей военного усиления Турции за пределами отведенной ей ЗД – в Идлибе (южнее Африна), где сирийские правительственные силы вместе с шиитскими военизированными элементами начали с востока теснить отряды умеренной оппозиции.

Наступление правительственной армии уже привело к тому, что 9 января в МИД Турции были вызваны послы России и Ирана. Анкара обвинила правительственные силы Сирии в том, что они нарушили режим прекращения огня в Идлибе, территории которого являются зоной деэскалации, согласно астанинским договоренностям. «Иран и Россия должны выполнять свои обязательства стран – гарантов перемирия и остановить режим Асада», – заявил министр иностранных дел Турции М. Чавушоглу.

Разделение сирийской провинции Идлиб на несколько зон укладывается в астанинский процесс, однако та (восточная) часть, где сейчас ведут боевые действия правительственные силы, должна была, согласно договорённостям, стать демилитаризованной зоной, а не перейти под контроль сил режима, что вызывает недовольство Анкары. Этот район, который пытаются сейчас отсечь, планировали сделать демилитаризованной зоной с сохранением там местных советов, гражданского управления.

Между тем, наступление на Идлиб вынудило более 100 тыс. человек покинуть эти места из соображений безопасности с начала декабря, заявил советник ООН по гуманитарной ситуации в Сирии Ян Эгеланн после встречи гуманитарной рабочей группы в Женеве.

Эгеланн, хотя и не подтвердил сообщения некоторых проводящих расследования правозащитников о том, что правительственные войска и их союзники атаковали мирных жителей и больницы в Идлибе, но, по его словам, не было принято никаких мер, чтобы избежать жертв среди гражданского населения.

И сирийские и российские военные утверждают, что они атакуют только боевиков, что лишь противоречит победным заявлениям Путина. Ведь Москва неоднократно заявляла в последние месяцы, что она сворачивает военные действия в стране, где уже почти семь лет продолжается война. Однако наступление на повстанцев в Идлибе свидетельствует об обратном.

Не исключено, что агрессивная реакция российских ВКС в Идлибе отчасти может отражать гнев Москвы на попытки атаковать при помощи вооруженных дронов российские базы в Сирии в начале января. Не зря российское министерство обороны заявило, что дроны были выпущены повстанцами в Идлибе, чтобы оправдать действия в Идлибе.

В дополнение к Идлибу новое обострение ситуации вокруг северо-западных территорий Сирии, в частности районов Африн и Манбидж провинции Алеппо, началось в минувшие выходные. Тогда высокопоставленный представитель возглавляемой США коалиции заявил о начале переподготовки входящих в Сирийские демократические силы (СДС) вооружённых формирований и намерении создать на их базе сирийские «силы безопасности границы». Фактически речь идёт о создании 30-тысячной вооружённой группировки, основой которой должны стать курдские формирования.

Такие планы вызвали бурю негодования прежде всего у турецких властей. Эрдоган обвинил Соединённые Штаты в создании у турецких границ «террористической армии» и пригрозил уничтожить эти подразделения как угрожающие национальной безопасности Турции.

Эрдоган также потребовал от союзников и дружественных стран не становиться на пути Анкары в её борьбе с террористическими формированиями. Напомним, Турция считает террористической группировкой курдские Отряды народной самообороны (YPG) и связанные с ней Демократический союз (PYD) и Рабочую партию Курдистана (PKK).

Из Анкары не просто раздаются угрожающие заявления. По информации СМИ, Турция стягивает в приграничные районы бронетехнику, частично разбирает пограничные бетонные заграждения и обсуждает тактику проведения операции с отрядами вооружённой оппозиции. На этом фоне в Москву на переговоры прибыли глава турецкого Генштаба и директор службы национальной разведки.

Власти в Дамаске также не сидят сложа руки. Как предает сирийское агентство САНА, замглавы сирийского МИД Фейсал Микдад предостерёг Анкару от силовых мер, подчеркнув: Дамаск готов сбивать турецкие самолёты в небе над САР. По его словам, любые военные действия Турции на севере Сирии будут восприняты как акт агрессии против суверенитета республики. «Мы предупреждаем руководство Турции, что согласно нормам международного права любая инициатива начать боевые действия в районе Африна будет считаться актом агрессии со стороны турецкой армии в отношении территориальной целостности Сирии», – отметил Микдад.

В то же время турецкие и сирийские СМИ сообщают о продолжающейся о переброске турецкой военной техники в приграничные районы. Так, в среду, 17 января, фотокорреспондент Reuters Осман Орсал зафиксировал прибытие бронетанковой колонны на базу близ города Рейханлы – в 30 км к юго-западу от Африна. Турецкий телеканал Haberturk передавал о том, что турецкая армия приступила к частичному разбору пограничных бетонных заграждений «в преддверии вероятной операции в Африне».

На фоне роста напряжённости 18-го января глава турецкого МИД М. Чавушоглу отметил, что Анкара должна координировать свои действия во время возможной операции в Африне с Москвой, поскольку в регионе находятся российские наблюдатели.

«В Сирии много игроков. В регионе присутствуют разные страны, группировки, военные базы, и для проведения воздушной операции действия должны быть хорошо скоординированы, чтобы избежать ошибок. Соответствующие вопросы представители турецких властей обсудят с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым в Москве», – заявил Чавушоглу.

При этом он подчеркнул, что в первую очередь необходимо чётко определить координаты объектов, по которым в случае начала операции будут наноситься удары.

Необходимо отметить, что усиливающиеся бои в Идлибе и планы Турции по зачистке Африна от курдских боевых формирований реально угрожают сорвать попытку России организовать встречу противоборствующих сторон сирийского конфликта в Сочи в конце этого месяца. Об свидетельствует объявление о срочной встречи дипломатов России, Ирана и Турции, которая должна состояться 19 января в Сочи, где пройдут переговоры об урегулировании ситуации в Сирии. Накануне Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию по телефону и необходимость подобной встречи.

Участившиеся контакты между сторонами Астанинского процесса, в частности, встреча в Москве Герасимова с турецкими силовиками, говорят о том, что сам этот процесс находится под серьезным ударом. Налицо явный раскол в российско-турецко-иранском триумвирате. Без преувеличения, можно сказать, что Эрдоган «подложил очередную свинью» Путину не только в Идлибе, но и вероятными намерениями Турции по проведению военной операции на приграничных территориях провинции Алеппо, занятых курдскими формированиями.

Дальнейшее обострение ситуации в Сирии ставит большой вопрос на «победе» Путина в этой стране и процессе урегулирования, что, безусловно, негативно отражается не только на его раздутом имидже в регионе Ближнего Востока, но и ослабляет его позиции в торге с Западом по многим вопросам, прежде всего по Украине.

Это также нервирует «самого могущественного деятеля в мире» в проведении внутренней операции самоназначения на высший пост в государстве 18 марта, по недоразумению называемой «выборами президента РФ». Даже, если пропутинские СМИ, прежде всего телевидение, продолжают вешать лапшу своим зрителям и талдычить «о заключительном успехе тренировок в Сирии без ущерба бюджету».

Джерело: Каспаров.ру

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