Кремлю набридло «годувати» окуповану Абхазію

Олег Панфілов Професор Державного університету Ілії (Грузія)

Олег Панфілов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Будівля «уряду» Абхазії. Сухумі, травень 2018 року

Абхазія і «Південна Осетія» вже кілька років - непідйомна ноша для російського бюджету

Мовою оригіналу

Как говорится, «кто девушку кормит, тот ее и танцует». Абхазия по привычке еще пританцовывает сама, исполняя любые прихоти Кремля, но для кормления у Москвы остается все меньше и меньше денег. Теперь процент подачки для сепаратистов Абхазии снизился до 50 процентов.

За пятилетие доля российской финансовой помощи Абхазии уменьшилась с 75% до 50%, и это произошло благодаря увеличению доходной части бюджета республики, пояснил агентству РИА «Новости» глава абхазского «министерства экономики» Адгур Ардзинба. Он даже развил объяснение тем, что Абхазия уже не нуждается в поддержке: «Сейчас за счет российской финансовой помощи формируется около 50% госбюджета, тогда как, например, еще в 2013 году ее доля составляла около 75%», – уточнив, что Абхазия «надеется выйти на приемлемый уровень самофинансирования».

У «министра» такая обязанность – врать, не объясняя, откуда появились раньше так необходимые 25 процентов бюджета, а за пять лет вдруг оказалось, что они не нужны. Вырос поток туристов? Нет, снизился. Появилась новая промышленность? Откуда ей взяться. По словам того же «министра», «именно туризм и агропромышленный комплекс являются основными локомотивами и движущей силой экономики Абхазии», а потом поправляется и говорит, что «Абхазии все труднее бороться за туриста». Едут туда в основном малобюджетники – пенсионеры или люди с низким достатком, кто не может позволить себе турецкие курорты.

Что же касается бюджета, то «министр» раскрыл тайну – она заключается в поставленной «президентом» Хаджимба задачи, как в старые времена при КПСС, когда партия говорила: надо, народ отвечал: есть. «В 2015 году Рауль Джумкович поставил перед государством цель увеличить собственные доходы бюджета. И уже к 2016 году рост собственной доходной части государственного бюджета увеличился почти в два раза», – поясняет Адгур Ардзинба, не уточняя, почему Рауль Джумкович не ставил эти задачи несколько лет назад, и вообще, почему никому из предыдущих главарей сепаратистов не приходило в голову «ставить задачи». Как-то само собой приходит ответ – Москва еще могла платить сепаратистам за покладистость, сейчас у российского бюджета проблемы такие же как в Абхазии – приходится экономить. Однако на самом деле речь идет о незначительной корреляции.

В соответствии с законом «О Республиканском бюджете Республики Абхазия на 2018 год» доля собственных доходов Абхазии в республиканском бюджете должна составить 42,25%, а безвозмездная российская финансовая помощь – 57,75% от общей суммы доходов республиканского бюджета. В соответствии с отчетом об исполнении республиканского бюджета за 2017 год, собственные доходы составили 2 млрд 949 млн 487 тыс. рублей или 35,5 % от всех доходов республиканского бюджета за минувший год. Финансовая помощь России в 2017 году составила 5 млрд 356 млн 480 тыс. рублей (65,5% от всех доходов республиканского бюджета или 52,5% от всех доходов госбюджета). Как видно, никаких резких скачков роста экономики нет и не было никаких перспектив для этого.

Если посмотреть на размер российских подачек за последние шесть лет, то они все были примерно одинаковы: 2012 год – 59,9 процента, 2013 – 60,1 процента, 2014 – 64,3 процента, 2015 – 58,7, 2016 – 65,57, 2017 – 65,5, 2018 – 57,75 процентов. Хронологически это связано не мифическим ростом абхазской экономики, а с финансовыми проблемами бюджета России, страдающей от санкций, подрывающих российскую экономику. Если верить абхазскому чиновнику, то получается, что Россия страдает от санкций, а Абхазия только выигрывает, но почему – объяснить никто не может. На самом деле, объяснение простое – у российского бюджета настолько большие «дыры», что кормить Абхазию и потакать бездельникам-чиновникам Россия уже не способна.

На что же тратится Россия? Запутанность программ свидетельствует не только о неопределенности планов, сколько от аппетитов абхазских и «южноосетинских» чиновников. У вторых больше запросов, поскольку Россия поддерживает штаны «Южной Осетии» на 90 процентов. То есть российские налогоплательщики оплачивают кремлевские амбиции, расплодив десятки тысяч «халявщиков», которые уже больше четверти века ничего не производят; от них требуется только одно – постоянно признаваться в любви к России и потакать ее бредовым идеям.

Первая часть передаваемых безвозмездно денег – это финансирование инвестиционной программы, средства направляются на восстановление инфраструктуры республик. Получается, что все 26 лет абхазы и юго-осетины делают вид, что что-то восстанавливают, а Кремль дает им на это деньги. Такие программы предполагают выделение определенных сумм на конкретное время, но они практически никогда не реализовываются или исчезают бесследно. Суммы, как оговаривается в договоренностях, могут корректироваться, а средства финансовой помощи на осуществление бюджетных инвестиций направляются на основании заявок от республик по мере готовности проектно-сметной документации по каждому конкретному объекту. Какую бы заявку не прислали из Сухуми или Цхинвали, на нее все равно дают деньги, иначе придется выслушивать слезные объяснения, как им тяжело жить.

Вторая «черная яма» для российских денег – это финансирование текущей деятельности (социально-экономическое развитие) – средства из этой части идут на выплату пенсий, зарплаты бюджетникам, медицинское страхование и другие социальные нужды. То есть, абхазы и юго-осетины живут как бы на курорте, не задумываясь над тем, получат они зарплаты или пенсии – конечно, получат, Кремль им обязан все выплатить, и опять – за молчание. Большинство (более 90%) жителей Южной Осетии имеют российские паспорта и соответственно получают все льготы и пенсии от России. В Абхазии у большинства населения также есть российские паспорта, которые позволяют рассчитывать на российские социальные стандарты. Однако никто из Абхазии или «Южной Осетии» не выплачивает ни копейки налогов в российский бюджет – это официальные «халявщики», сидящие на шее у россиян.

Однако это еще не все российские расходы. Россия оказывает «безвозмездную помощь по обеспечению безопасности, охране границ и т.д.» Какое количество средств уходит на эти нужды, установить невозможно, но и назвать содержание войск и подразделений погранслужбы ФСБ «помощью» невозможно. Проще говоря, это оккупационные войска, которые находятся на оккупированных грузинских территориях с начала 1990-х годов. Раньше, до 2008 года они назывались «миротворческими силами», но на деле были той же оккупационной армией, как и сейчас. Они «творили мир», защищая сепаратистов, которые о мире и не помышляли, изгоняя из собственных домой этнических грузин и сжигая их дома.

Абхазия и «Южная Осетия» уже несколько лет – неподъемная ноша для российского бюджета, у которого появились серьезные проблемы с социальными выплатами в самой России. Все попытки заставить самостоятельно зарабатывать наталкиваются на непонимание уже второго поколения населения, находящегося в патриотическом трансе, там до сих пор впустую говорят о возрождении национальных языков и культуры, но сохранять утраченное еще при большевиках на подачки нынешнего Кремля невозможно.

Единственная сфера, которая могла бы давать деньги – туризм. Развивать его невозможно по очень простой причине – большинство занятых в туризме еще в советское время людей абхазы выгнали, новые кадры не подготовили, гостиницы и пансионаты не отремонтировали или привели в тот «порядок», который отталкивает туристов. Ко всему прочему в Абхазии практически неконтролируемая преступность, когда туристов грабят, насилуют и убивают. Ростуризм уже не скрывает данные об большом количестве аферистов, которые обманывают россиян, продавая липовые путевки в Абхазию. Ущерб от фальшивых интернет-страничек, распространяющих информацию об отдыхе, составил в 2017 году более 120 миллионов рублей. В июне-июле этого года свыше 200 семей, купили поддельные путевки в Абхазию.

Оккупированные территории давно стали грузом для дряхлеющей российской экономики. Выбросить, вернуть хозяев не позволяют имперские амбиции, кормить нахлебников дальше – санкции душат. Что обнадеживает – бурная информационная жизнь в абхазском сегменте социальных сетей, когда пользователи все чаще задают вопросы о будущем Абхазии в такой ситуации. Грузия становится все более привлекательной, тем более, что Тбилиси постоянно увеличивает социальные программы для жителей оккупированных территорий: бесплатная медицинская помощь, содействие в получении банковских кредитов и упрощенная регистрация совместного бизнеса. Ничего подобного российская сторона не предлагает – там просто тратят впустую деньги. А российские туристы, которые должны были ездить в Абхазию, направляются в Тбилиси и Батуми, ездят по историческим местам и тратят деньги, пополняя грузинский бюджет.

Джерело: Крим.Реалії

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»