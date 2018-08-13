Американський сенатор прокоментував нові санкції проти Росії



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Перший пакет санкцій США планується ввести в дію 22 серпня

Американський сенатор Ліндсі Грем подякував президенту США Дональду Трампу за підтримку ним введення проти Росії санкцій через отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки у британському Солсбері.

«Я вдячний президенту Трампу за відсіч Росії», - заявив сенатор в ефірі телеканалу Fox News.

При цьому політик зазначив, що вітає рішення адміністрації про введення нових санкцій.

Грем також заявив про свою «стовідсоткову упевненість» в тому, що Росія намагається вплинути на вибори до Конгресу США, які мають відбутися в листопаді. Проте, за його словами, він не проти нормалізації відносин із Росією за умови, якщо вона «змінить свою поведінку».

Раніше представник Держдепартаменту США Гізер Ноєрт оголосила, що США прийняли рішення про запровадження проти Москви санкцій, оскільки в Солсбері РФ начебто порушила закон, що забороняє застосування хімічної зброї.

Перший пакет санкцій, як повідомила Ноєрт, планується ввести в дію 22 серпня. Він передбачає заборону на видачу ліцензій на експорт до Росії товарів, що стосуються національної безпеки.

Нагадаємо, 2 серпня у Сполучених Штатах сенатори представили новий пакет антиросійських санкцій.

Джерело: Інтерфакс-Україна