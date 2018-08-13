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    Технології

    NASA продовжить розробки альтернатив російським ракетним двигунам

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    NASA продовжить розробки альтернатив російським ракетним двигунам

    США «старанно працюють» на тим, щоб не залежати від російських двигунів РД-180

    Сполучені Штати продовжують розробку альтернатив російським ракетним двигунам РД-180, які використовуються в ракетах-носіях Atlas III і Atlas V компанії United Launch Alliance (ULA).

    Про це розповів в інтерв’ю телеканалу C-Span директор NASA Джим Брайденстайн.

    «Так, насправді Сполучені Штати старанно працюють на тим, щоб не залежати від двигунів РД-180», -  відповів він на питання ведучого, який поцікавився, чи не може припинення Москвою поставок цих двигунів вплинути на плани по запуску комерційних космічних кораблів за допомогою ракет ULA.

    «І я буду відвертий з цього приводу: NASA виділяється серед усього федерального уряду. Йдеться про те, що коли відносини між країнами стають складними, NASA в змозі підтримувати ці відносини», - додав він.

    До слова, у неділю NASA успішно запустило космічний апарат до Сонця.

    Джерело: УНН

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