NASA продовжить розробки альтернатив російським ракетним двигунам



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США «старанно працюють» на тим, щоб не залежати від російських двигунів РД-180

Сполучені Штати продовжують розробку альтернатив російським ракетним двигунам РД-180, які використовуються в ракетах-носіях Atlas III і Atlas V компанії United Launch Alliance (ULA).

Про це розповів в інтерв’ю телеканалу C-Span директор NASA Джим Брайденстайн.

«Так, насправді Сполучені Штати старанно працюють на тим, щоб не залежати від двигунів РД-180», - відповів він на питання ведучого, який поцікавився, чи не може припинення Москвою поставок цих двигунів вплинути на плани по запуску комерційних космічних кораблів за допомогою ракет ULA.

«І я буду відвертий з цього приводу: NASA виділяється серед усього федерального уряду. Йдеться про те, що коли відносини між країнами стають складними, NASA в змозі підтримувати ці відносини», - додав він.

До слова, у неділю NASA успішно запустило космічний апарат до Сонця.

Джерело: УНН