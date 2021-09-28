Давайте разом видалимо Аксьонова з Facebook

Сергій Аксьонов публічно назвав Меджліс терористичною організацією, за що і має бути заблокований

Сергій Аксьонов публічно назвав Меджліс терористичною організацією, за що і має бути заблокований

Відомий режисер просить громадськість спільними зусиллями заблокувати Facebook-сторінку Сергія Аксьонова

Закликаємо підтримати флешмоб «Фейсбук, заблокуй сторінку Аксьонова!»

Самопроголошений голова «кримського уряду» Сергій Аксьонов публічно назвав представницький орган корінного народу - Меджліс кримськотатарського народу терористичною організацією.

Давайте разом «передамо привіт» Аксьонову й доб’ємося, аби Фейсбук закрив його публічну сторінку.

Для цього треба виконати наступні нескладні кроки:

1. Перейти на сторінку Аксьонова

2. Праворуч натиснути три крапочки й обрати опцію «Отримати підтримку або поскаржитися на сторінку»

3. Обрати опцію «Ворожі висловлювання» або ж «Неправдива інформація»

Готово!

Дуже сподіваємося, що адміністрація Фейсбук, яка декларує боротьбу з мовою ворожнечі та неправдивою інформацією, відреагує на наші скарги та не дозволить посібнику окупантів й далі ширити ненависть та брехню зі сторінок цієї соціальної мережі.

Джерело: блог Олега Сенцова

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