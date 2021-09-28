  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олег Сенцов
рус
    Думки вголос

    Давайте разом видалимо Аксьонова з Facebook

    • Олег Сенцов

      Український кінорежисер, сценарист та письменник, громадський активіст

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сергій Аксьонов публічно назвав Меджліс терористичною організацією, за що і має бути заблокований - Давайте разом видалимо Аксьонова з Facebook
    Сергій Аксьонов публічно назвав Меджліс терористичною організацією, за що і має бути заблокований

    Відомий режисер просить громадськість спільними зусиллями заблокувати Facebook-сторінку Сергія Аксьонова

    Закликаємо підтримати флешмоб «Фейсбук, заблокуй сторінку Аксьонова!»

    Самопроголошений голова «кримського уряду» Сергій Аксьонов публічно назвав представницький орган корінного народу - Меджліс кримськотатарського народу терористичною організацією.

    Давайте разом «передамо привіт» Аксьонову й доб’ємося, аби Фейсбук закрив його публічну сторінку.

    Для цього треба виконати наступні нескладні кроки:

    1. Перейти на сторінку Аксьонова

    2. Праворуч натиснути три крапочки й обрати опцію «Отримати підтримку або поскаржитися на сторінку»

    3. Обрати опцію «Ворожі висловлювання» або ж «Неправдива інформація»

    Готово!

    Дуже сподіваємося, що адміністрація Фейсбук, яка декларує боротьбу з мовою ворожнечі та неправдивою інформацією, відреагує на наші скарги та не дозволить посібнику окупантів й далі ширити ненависть та брехню зі сторінок цієї соціальної мережі.

    Джерело: блог Олега Сенцова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Меджліс Сергій Аксьонов Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Сергій Іванов
    Сергій Іванов

    Журналіст

    Карл Волох
    Карл Волох

    Політолог

    Ігор Луценко
    Ігор Луценко

    Народний депутат 8 скликання

    Володимир Ар`єв
    Володимир Ар`єв

    Народний депутат

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Давайте разом видалимо Аксьонова з Facebook