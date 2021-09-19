Скандал з Фейсбуком. Правила Цукербга (не) для всіх

Журналісти WSJ виявили проблему в алгоритмі стрічок Фейсбук

Газета The Wall Street Journal пише, що вивчила внутрішні документи корпорації Facebook - робочу переписку співробітників і проекти звітів для керівництва. Там і виявили п'ять основних проблем в роботі компанії.

По-перше, Facebook стверджує, що його правила єдині для всіх. Але насправді у соцмережі є спеціальна програма XCheck, яка дає привілеї зоряним користувачам. Таких в Facebook майже 6 мільйонів. Вони можуть писати про що завгодно, не побоюючись блокування.

Другий негативний елемент – Instagram. З'ясувалося, що у Facebook є ціла статистика, згідно з якою соціальна мережа негативно впливає на самооцінку і світовідчуття значної частини аудиторії. А 20% опитаних заявили, що у них з'являються суїцидальні думки через Instagram – вже дуже там у всіх все ідеально.

Ще одна проблема, яку виявили журналісти WSJ – алгоритми стрічок. Розробники зробили акцент на тиражування часто контенту, котрий часто пересилають. Тиражують, звісно, зраду.

ЗМІ і політики швидко це просікли, і в результаті частка негативу в стрічках користувачів зросла з 50% до 80%.

І, мабуть, найважче обвинувачення – Facebook знав про те, що платформу використовують торговці людьми в африканських країнах, пише видання. Яких-небудь конкретних дій компанія не зробила.

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Думаю, Цукерберг далі посилатиме усіх подалі і проводитиме свою політику.

Джерело: блог Ігоря Луценка

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