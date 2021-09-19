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    Скандал з Фейсбуком. Правила Цукербга (не) для всіх

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
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    Цукерберг й далі посилатиме усіх подалі... - Скандал з Фейсбуком. Правила Цукербга (не) для всіх
    Цукерберг й далі посилатиме усіх подалі...

    Журналісти WSJ виявили проблему в алгоритмі стрічок Фейсбук

    Газета The Wall Street Journal пише, що вивчила внутрішні документи корпорації Facebook - робочу переписку співробітників і проекти звітів для керівництва. Там і виявили п'ять основних проблем в роботі компанії.

    По-перше, Facebook стверджує, що його правила єдині для всіх. Але насправді у соцмережі є спеціальна програма XCheck, яка дає привілеї зоряним користувачам. Таких в Facebook майже 6 мільйонів. Вони можуть писати про що завгодно, не побоюючись блокування.

    Другий негативний елемент – Instagram. З'ясувалося, що у Facebook є ціла статистика, згідно з якою соціальна мережа негативно впливає на самооцінку і світовідчуття значної частини аудиторії. А 20% опитаних заявили, що у них з'являються суїцидальні думки через Instagram – вже дуже там у всіх все ідеально.

    Ще одна проблема, яку виявили журналісти WSJ – алгоритми стрічок. Розробники зробили акцент на тиражування часто контенту, котрий часто пересилають. Тиражують, звісно, зраду.

    ЗМІ і політики швидко це просікли, і в результаті частка негативу в стрічках користувачів зросла з 50% до 80%.

    І, мабуть, найважче обвинувачення – Facebook знав про те, що платформу використовують торговці людьми в африканських країнах, пише видання. Яких-небудь конкретних дій компанія не зробила.

    ***

    Думаю, Цукерберг далі посилатиме усіх подалі і проводитиме свою політику.

    Джерело: блог Ігоря Луценка

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    Теги: скандал Facebook Instagram
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    Скандал з Фейсбуком. Правила Цукербга (не) для всіх