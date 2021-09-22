Рефат Чубаров у свій день народження попросив українців про одну річ

Політик наголосив, що майже 200 кримськотатарських дітей на сьогодні чекають визволення своїх батьків, утримуваних окупантами

197 малолітніх дітей зростають у родинах кримських політв’язнів, яких окупаційна російська влада позбавила волі та засудила до величезних термінів ув’язнення. Про це на своїй Facebook-сторінці розповів народний депутат України, Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, який сьогодні відзначає своє 64-річчя.

«Серед цих 197 неповнолітніх дітей семеро – діти Нарімана Джелялова, Азіза і Асана Ахтемових. У родині Нарімана його чекають 4 дітей: Адиле, Еміне, п’ятирічний Джеміль і однорічна Ніаль. Дочка Азіза Ахтемова теж зовсім крихта – Асіе ще немає і двох років. У Асана Ахтемова двоє дітей: семирічний Рефат і трирічна Сафіє», – наголосив політик.

Чубаров звернувся до небайдужих громадян із проханням приєднатися до благодійної акції на підтримку дітей політв'язнів в Криму «Рука допомоги», організованої низкою кримськотатарських громадських організацій, та розмістив у дописі номера банківських карток членів родин ув'язнених.

«Буду безмежно радий, коли ви, замість багатьох вітальних слів, сьогодні просто вкажете під цим постом знак + (плюс), що означатиме перераховане вами пожертвування на допомогу дітям кримських політв'язнів», – підсумував Чубаров.

Нагадаємо, раніше Рефат Чубаров розповів, що затриманого в окупованому Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялева утримували у наручниках, з мішком на голові, а після висунули підозру в диверсії.

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