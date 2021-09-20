Facebook рекламує «липові» сертифікати вакцинації від Covid-19 (фото)

В соціальній мережі Facebook рекламують «липові» сертифікати вакцинації від Covid-19

В Україні шахраї відкрито рекламують «липові» сертифікати вакцинації від Covid-19 у соціальних мережах. Так, за інформацією «Главкома», одна з рекламних кампаній проводиться у Facebook. При цьому соціальна мережа ні перешкоджає фактично злочинній пропозиції.

Рекламу розповсюджує сторінка, яка належить Карині Яковлевій. Але навряд чи це справжня людина. На сторінці, яку було створено у вересні 2021 року, всього один допис.

«Липові» сертифікати продають через Telegram

Посилання з реклами Facebook веде у іншу популярну соціальну мережу – Telegram. А саме у групу, яка називається «Сертифікат вакцинації Covid + внесення в Дію». Автори групи обіцяють:

«офіційний» сертифікат з вакциною Pfizer;

Реєстрацію сертифікату в базі;

довідку про вакцинацію;

додавання сертифікату в державний додаток «Дія».

Вартість підробленого сертифікату про вакцинацію – від 1 750 грн. Це значно дешевше, ніж підроблені документи, які пропонують інші ділки у Києві.