Facebook рекламує «липові» сертифікати вакцинації від Covid-19 (фото)
У Facebook з’явилася реклама «липових» сертифікатів вакцинації від Covid-19
В соціальній мережі Facebook рекламують «липові» сертифікати вакцинації від Covid-19
В Україні шахраї відкрито рекламують «липові» сертифікати вакцинації від Covid-19 у соціальних мережах. Так, за інформацією «Главкома», одна з рекламних кампаній проводиться у Facebook. При цьому соціальна мережа ні перешкоджає фактично злочинній пропозиції.
Рекламу розповсюджує сторінка, яка належить Карині Яковлевій. Але навряд чи це справжня людина. На сторінці, яку було створено у вересні 2021 року, всього один допис.
Посилання з реклами Facebook веде у іншу популярну соціальну мережу – Telegram. А саме у групу, яка називається «Сертифікат вакцинації Covid + внесення в Дію». Автори групи обіцяють:
- «офіційний» сертифікат з вакциною Pfizer;
- Реєстрацію сертифікату в базі;
- довідку про вакцинацію;
- додавання сертифікату в державний додаток «Дія».
Вартість підробленого сертифікату про вакцинацію – від 1 750 грн. Це значно дешевше, ніж підроблені документи, які пропонують інші ділки у Києві.