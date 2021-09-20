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    Facebook рекламує «липові» сертифікати вакцинації від Covid-19 (фото)

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    У Facebook з&rsquo;явилася реклама &laquo;липових&raquo; сертифікатів вакцинації від Covid-19 - Facebook рекламує «липові» сертифікати вакцинації від Covid-19 (фото)

    У Facebook з’явилася реклама «липових» сертифікатів вакцинації від Covid-19

    Скріншот: Glavcom.ua

    В соціальній мережі Facebook рекламують «липові» сертифікати вакцинації від Covid-19

    В Україні шахраї відкрито рекламують «липові» сертифікати вакцинації від Covid-19 у соціальних мережах. Так, за інформацією «Главкома», одна з рекламних кампаній проводиться у Facebook. При цьому соціальна мережа ні перешкоджає фактично злочинній пропозиції.

    Рекламу розповсюджує сторінка, яка належить Карині Яковлевій. Але навряд чи це справжня людина. На сторінці, яку було створено у вересні 2021 року, всього один допис.

    «Липові» сертифікати продають через Telegram
    «Липові» сертифікати продають через Telegram

    Посилання з реклами Facebook веде у іншу популярну соціальну мережу – Telegram. А саме у групу, яка називається «Сертифікат вакцинації Covid + внесення в Дію». Автори групи обіцяють:

    • «офіційний» сертифікат з вакциною Pfizer;
    • Реєстрацію сертифікату в базі;
    • довідку про вакцинацію;
    • додавання сертифікату в державний додаток «Дія».

    Вартість підробленого сертифікату про вакцинацію – від 1 750 грн. Це значно дешевше, ніж підроблені документи, які пропонують інші ділки у Києві.

    Теги: Facebook Telegram щеплення коронавірус
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    Facebook рекламує «липові» сертифікати вакцинації від Covid-19 (фото)