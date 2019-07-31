Одеський медуніверситет: зупиніть рейдерів!

Вже більше року вирують пристрасті навколо Одеського національного медичного університету

Бал тут правлять рейдери, які захопили багатотисячний вуз у центрі Одеси. Результати цього можуть побачити всі, хто цікавиться станом справ в ОНМедУ і кому небайдужа доля одного з найбільших вузів Півдня України. А ситуація продовжує ускладнюватися. Кому це вигідно? Хто стоїть за цим? Багато запитань, не прості відповіді...

Головною фігурою протистояння з державою виступає Валерій Запорожан: неоднозначний вчений з сумнівними досягненнями, масон, вірний соратник Віктора Януковича, уособлення вузівської корупції. Він був біля керма Одеського медіну протягом 25 років, але нині повністю втратив зв'язок з реальністю. В уяві екс-ректора склалися абсолютно маніакальні ідеї щодо самого медуніверситету та своєї особистої ролі у ньому. Ці ідеї настільки відірвані від реальності, настільки протирічать дійсності, що просто ставлять під сумнів психічний стан ректора-руїни. Одного відвідання ОНМедУ досить, щоб оцінити його «віденський рівень», який проголошує Запорожан.

Валерій Запорожан

Однак у кожній ситуації знаходяться любителі ловити рибку в каламутній воді. Ось і поруч з Валерієм Запорожаном вже багато років фігурує досить одіозний київський бізнесмен Ігор Поляков. Це людина «відома», свого часу його прізвище було тісно пов’язане із непрозорими закупівлями в лікарні «Охматдит», пізніше Поляков активно лобіював Запорожана в Академії наук, а після програшу з’явився і в Одеському медуніверситеті. З того часу Ігор Поляков активно використовує Валерія Запорожана у власних бізнес-інтересах: всіляко лобіює монополію компанії «Інтермост», котра є «постачальником» студентів з Індії, активно долучається до тендерних закупівель й загалом всіляко намагається «присісти» на грошові бюджетні потоки університету.

Так в Одеському медіні сформувалося злочинне угруповання, що використовує смутні часи вузу у своїх злочинних цілях.

Міністерство охорони здоров’я звільнило з посади ректора Валерія Запорожана через грубе порушення трудового договору. Але це не зупинило пана Запорожана. Він вибрав собі наступника – Юрія Сухіна. Ця людина, за своїми моральними якостями, мовчазний послідовник екс-ректора і покірно виконує його волю.

Події, що відбувалися в ОНМедУ протягом останнього року, це не такий собі кадровий чи трудовий конфлікт. Це - небезпечний прецедент, який треба розглядати у площині регіонального сепаратизму, коли розбещена безкарністю корумпована місцева еліта, захопивши державну установу, зухвало і демонстративно дозволяє собі плювати на Закон, на Уряд України, на всі центральні органи виконавчої влади.

Озираючись на славне минуле вузу і бачачи його сьогоднішнє становище, закономірно виникає запитання: які настанови, уроки і традиції залишаться в пам'яті нинішніх студентів Одеського медуніверситету? Чи є сьогодні у педагогів ОНМедУ, які погрузли у чварах і у боротьбі за владу, час для передачі своїх знань студентам? Що буде завтра з Одеським медіном? Адже навчальний рік має скоро розпочатися, а бюджетних місць для абітурієнтів немає. Викладачі, ставши заручниками ситуації, сидять без зарплатні, продовжують з'ясовувати стосунки один з одним, судитися, штурмувати кабінети, «мінувати» будівлі, ділити портфелі…

Крім всього іншого існує низка ухвал, зокрема Окружного адмінсуду Києва, авторами яких є одіозні судді: Арсірій, Келеберда, Шрамко, Амельохін, котрі спрямовані на блокування роботи ОНМедУ. Голова суду Павло Вовк взагалі називається ,,куратором,, у питаннях ОНМедУ. Ці ухвали в судах, і ніяк не розглядаються в подальшому. Але, вони дозволяють затягувати, блокувати зміни в ОНМедУ. В тому числі і нові вибори ректора. Таким чином, за допомогою таких ухвал, команда Запорожана заблокувала призначення в.о. ректора Костянтина Аймедова.

Тобто, у вузі нічого нового не створюється, зате руйнується все те, що ще залишилося з напрацьованого справжніми лікарями і педагогами.

І в цьому процесі руйнування Одеського медуніверситету суттєве сприяння рейдерам ОНМедУ надає саме Окружний адміністративний суд міста Києва. Це саме завдяки його протизаконним рішенням заблокована можливість включити до Державного реєстру дані про легітимне керівництво ОНМедУ. Це саме судді Окружного адміністративного суду (Вовк, Аблов, Амельохін, Арсірій, Каліберда, Шрамко) «кришували» рейдерське захоплення ОНМедУ. Саме вони зараз потрапили під пильну увагу правоохоронців: сьогодні НАБУ і Генпрокуратура України проводять обшуки в Окружному адміністративному суді міста Києва – найбільш корумпованому суді України.

Врешті-решт виникає запитання: хто буде лікувати нас і наших дітей завтра, коли лікарі старшого покоління підуть на пенсію чи у кращі світи, а їх кабінети займуть нинішні студенти Одеського медуніверситету? Ті, до яких сьогодні немає ніякого діла рейдерам і які за гроші «здають» іспити і заліки, фактично купуючи собі дипломи?

За великим рахунком нам, одеситам, все одно, хто буде ректором ОНМедУ. Але те, до яких результатів довела вуз діяльність «команди» Запорожана, можемо бачити з плачевного стану університету, навчальних приміщень, студентських гуртожитків, університетських клінік та цін на лікування в них.

Ситуація має лише одне вирішення: порядок може навести тільки легітимна команда керівників, призначена Міністерством охорони здоров’я. По-перше, Одеський медін – це державна установа, а не власність Запорожана і Сухіна та інших пройдисвітів. По-друге, ніхто не сумнівається, що і К. Аймедов, і В. Дубініна мають великий досвід. Вони зарекомендували себе і як організатори охорони здоров'я, і як лікарі, і як педагоги. Тільки треба нарешті припинити свавілля рейдерів, притягти до відповідальності тих, хто їм потурає, припинити шантаж і залякування працівників і студентів, дати можливість самому колективу в підсумку вирішити долю ОНМедУ.

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