Вбивство так і не розкрите. Рік справі активістки Катерини Гандзюк тема дня графіка



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Рік тому, 31 липня 2018 року в Херсоні на Катерину Гандзюк невідомі вилили літр концентрованої сірчаної кислоти

Катя отримала опіки 40% тіла, пошкодження очей і померла в лікарні через три місяці

Рік від дня нападу на Катю Гандзюк: один із організаторів злочину Павловський вийшов з-під домашнього арешту на футбол, вбивці уклали угоди зі слідством і отримали мізерні вироки, у справах по замовниках збігають терміни, а підозр - немає.

31 липня 2018 року в Херсоні на Катерину Гандзюк, громадську діячку та виконуючу обов’язки керуючої справами Херсонської міської ради невідомі вилили літр концентрованої сірчаної кислоти.

Катя отримала опіки 40% тіла, пошкодження очей і померла в лікарні через 3 місяці від отриманих травм. Українське суспільство отримало іще одну справу, з розслідуванням якої не впоралися правоохоронці.

До річниці нападу учасники ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?» опублікували візуалізований перебіг розслідування справи Каті, в якому зібрали сотні фактів.

Катя отримала опіки 40% тіла

Через рік після нападу та розслідування відомо:

хто слідкував за Катериною та скоїв напад: вони уклали угоди зі слідством та мали дати покази на замовників в обмін на отримані мізерні вироки;

хто організатори та посередники між замовниками та виконавцями. Один із них, екс-помічник нардепа Ігор Павловський, вільно ходить на футбольні матчі в Одесі одночасно з новообраними високопосадовцями, а іншого правоохоронців попередили про затримання і він втік за межі країни ще до того, як затримали виконавців нападу;

у кого були мотиви вбивства. Їх прізвища мали назвати убивці Каті в своїх показах; їх прізвища називала сама Катя, її рідні, колеги й друзі; ці прізвища відомі всім в Херсоні, в Україні і навіть за її межами. Єдині, хто не можуть назвати замовників вбивства Гандзюк - правоохоронці, слідчі і прокурори, які вже рік розслідують умисне вбивство громадської діячки.

Висновок візуалізації, які підготували громадські активісти та друзі Катерини Гандзюк, що унаочнює рік розслідування вбивства Каті, сумний: правоохоронці не висунули підозр замовникам вбивства Каті. Натомість, у кримінальному провадженні збігають законом визначені терміни і незабаром його доведеться закрити, кажуть адвокати батька Катерини.

«Попередній президент - Порошенко - обіцяв мені, що винні будуть покарані. Теперішній президент Зеленський обіцяв сприяти в розслідуванні справи. Скільки потрібно змінити президентів, генпрокурорів, керівників СБУ щоб вбивство моєї дитини нарешті розкрили? Що ще потрібно зробити, щоб замовники вбивства, чиї прізвища давно відомі суспільству, нарешті отримали хоча б підозри у скоєному злочині? Скільки потрібно вбити наших дітей, щоб правоохоронна система нарешті почала нас всіх захищати?», - написав батько Каті Віктор Гандзюк у своєму Фейсбуці через рік «ефективного» розслідування вбивства його дочки.

Прямо напередодні річниці Генпрокуратура не продовжила Ігорю Павловському, який за даними слідства є організатором нападу і передавав гроші за нього убивцям, домашній арешт. Він - вільний, насолоджуються життям, відвідує футбольні матчі.

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Візуалізація справи Гандзюк показує ці та всі інші «промахи», яких умисно чи через непрофесійність припускалися слідчі чи не на кожному етапі розслідування; як кожній слідчій дії у справі передував скандал, публічний тиск і викриття журналістів; як публічний розголос та увага міжнародних партнерів до справи не наблизила підозри та вироки замовникам вбивства Каті Гандзюк.

Візуалізація перебігу розслідування справи Каті - унаочнення неспроможності і небажання правоохоронної системи в Україні захищати своїх громадян, переконані автори матеріалів, опублікованих до річниці нападу на Катерину, її колеги та друзі Інна Зелена, Марина Хромих та Олексій Пильов.

Зокрема ці матеріали демонструють, що зрушення у справі (навіть елементарні кроки, як, наприклад, оголошення підозрюваних у розшук) відбувалися після публічного тиску, акцій та масових обурень у соцмережах.