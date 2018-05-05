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    Думки вголос

    До колапсу в Росії залишилося кілька років

    Про скорочення військових витрат РФ
    Я думаю, що цифрам у 20% скорочення військового бюджету Росії можна довіряти. Але треба мати на увазі, що, по-перше, фінансування військових витрат в РФ дуже часто йде не через військові статті бюджету, а, по-друге, іноді вони фінансуються взагалі не з бюджету. Є так званий «басейн», альтернативний бюджет, нікому не підзвітний –
    • Дмитро Орєшкін

      Російський політолог

    • Сьогодні, 07:18
    • Розсилка

    Про скорочення військових витрат РФ

    Я думаю, що цифрам у 20% скорочення військового бюджету Росії можна довіряти. Але треба мати на увазі, що, по-перше, фінансування військових витрат в РФ дуже часто йде не через військові статті бюджету, а, по-друге, іноді вони фінансуються взагалі не з бюджету. Є так званий «басейн», альтернативний бюджет, нікому не підзвітний – приблизно, як общак: олігархам по-хорошому пропонують поділитися – на вибори чи ще якийсь проект. І вони діляться. Природно, це ніде не прописано, ні в яких нормах оподаткування не зафіксовано.

    Ніхто не знає, у скільки разів менший за бюджет цей «басейн». Напевно, у багато разів менший. Але це ніким не контрольоване специфічне джерело коштів, які ніякому парламенту, ніякому SIPRI ніхто ніколи показувати не буде – вони просто закриті. І ці гроші можна використати, зовсім не торкаючись якихось соціальних витрат, освіти – тільки туди, куди потрібно владній корпорації.

    У бюджеті немає грошей на підтримку ЛНР-ДНР, а хтось же їх підтримує. Отже, звідкілясь гроші беруться. У бюджеті не було грошей на хімічну, бактеріологічну зброю, а дослідження в цій галузі велися. Те ж саме в Ірані та Північній Кореї.

    Перевага такого роду корпоративної держави полягає в тому, що є непрозора частина фінансових надходжень, яка взагалі ніким не контролюється. І яка частка з них йде на озброєння – нікому невідомо.

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    Дуже ймовірно, що офіційно цифри військових витрат знижені, але це не означає, що грошей у військово-промислового комплексу стало менше. Я не думаю, що військові в Російській Федерації відчувають дефіцит грошових коштів. «Басейн» же можна збільшити, піднявши навантаження на олігархів. Або велика частина грошей піде не на будівництво яких-небудь заміських резиденцій, а їх «сірим» чином будуть вкладати в оборонку. Ну а як іще?

    З іншого боку, великі військові проекти ж довгострокові. Виходить, що значну частину грошей вклали раніше, і почате будуть доробляти.

    Думаю, міркувати про те, що Росія раптом перейшла на мирне співіснування, як свого часу зробив Микита Сергійович Хрущов, навряд чи є сенс – зараз не той час.

    Звичайно, грошей стає менше, доводиться їх чіткіше контролювати. Проблеми це, зрозуміло, створює. Але не такі, які б зламали спину. Росія все-таки країна шалено багата, ринкова економіка, дуже істотну роль грає «сіра» економіка, виробництво орієнтоване на ринковий попит...

    Ніякого краху режиму в найближчій перспективі не проглядається. Проглядається продовження застою, відставання від сусідів, зростання менше або близько 1% на рік. Але це ж усе одно зростання. Це поки не колапс – ще на кілька років вистачить. Ну а потім все одно буде колапс. Але радості від цього буде надзвичайно мало, навіть сусідам.

    Джерело: Апостроф

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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