В Туреччині напередодні виборів відбувається девальвація національної валюти

Турецька ліра

S&P і Fitch прогнозують негативний сценарій через грошову політики ЦБ Туреччини

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Турецкую лиру лихорадит. Курс турецкой валюты позавчера преодолел психологический барьер 4,50 за доллар, вчера вечером достиг 4,65, сегодняшнее утро началось с информации на японских рынках. Лира скакнула вниз до 4,91, но сейчас стабилизировалась на отметке 4,78. В начале года курс лиры к доллару составлял 3,70 за 1 USD.

S&P и Fitch прогнозируют негативный сценарий из-за денежной политики ЦБ Турции и нарастающих внешних долгов.

Коммерческие банки ждут заседания Совета по денежной политике ЦБ Турции 7 июня, на котором ожидается «значительный» рост ставки рефинансирования.

Эксперт по ценным бумагам GCM Forex Энвер Эркан в комментарии sozcu.com.tr назвал сразу три причины, которые ведут к падению лиры. Соотношение внешнего долга к ВВП превысило показатель 2001 года, когда в стране случился последний крупный финансовый кризис. Только в мае на обслуживание внешнего долга Турции необходимо почти 11 миллиардов долларов. Торговая война США и Китая идет в том числе через повышения учетной ставки ФРС и укреплению американской валюты. Избирательная кампания в Турции привела к ослаблению финансовой дисциплины: только на дополнительные пенсии в честь Рамазана и Курбан байрамов правительству нужно дополнительно 24 миллиарда лир.

Оппозиция созывает внеочередное заседание парламента и хочет отмены режима Чрезвычайного положения, который не прекращается с 20 июля 2016 года - после попытки госпереворота.

Джерело: блог Османа Пашаєва

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