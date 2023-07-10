Головна Думки вголос Осман Пашаєв
search button user button menu button
Осман Пашаєв Журналіст

Шантаж Путіна набрид Ердогану

glavcom.ua
Лідер Туреччини вкотре поставив російського диктатора у незручне становище
фото з відкритих джерел

Офіційна Туреччина не реагує на закиди Кремля

Речник російського диктатора звинуватив Київ та Анкару в порушенні минулорічних домовленостей. 5 командирів Азову мали залишатися в Туреччині до кінця війни, але 7 липня президент Зеленський своїм літаком забрав українських героїв із Туреччини.

Російського речника процитували десятки турецьких медіа.

Проте ситуація в турецьких ЗМІ така: якщо новини нема на каналах державного мовлення TRT, а також у двох приватних медіахолдінгах, що охоплюють всю країну – Hürriyet і Sabah – то її нема для загалу. Все решта – новини для гурманів і фахівців. На мить написання цієї статті російської реакції не було навіть в напівдержавній Анатолійській агенції.

Варто подивитися, хто розганяє в турецьких ЗМІ «зраду» через звільнення азовців. Насамперед, локалізовані на турецьку аудиторію сайт і радіо Sputnik. До початку повномасштабного вторгнення турецькомовний російський Sputnik був джерелом інформації для десятків турецьких ЗМІ. Щоденно сайт відвідувало 5-6 млн. читачів, і він входив до десятки найпопулярніших новинних ресурсів. Широкомасштабна агресія, розпочата 24 лютого 2022 і пропаганда війни зруйнували репутацію російських ЗМІ в Туреччині, але Россотруднічество і далі зберігає вплив на низку місцевих журналістів і політологів, що женуть московські сенси.

Насамперед це лівацькі видання на кшталт Evrensel. Вони мають давню історію взаємин з Москвою. Друга група – радикальні опозиціонери і антиамериканісти. Їхнім потужним рупором є видання Джумхурієт, що часто грішить замовними статтями і інтерв'ю на російську користь.

Щоправда і опозиція, і влада цей крок Ердогана не наважуються аналізувати з точки зору масштабних торгів, що тривають між Москвою та Анкарою.

Зерновий коридор, створений торік у липні, став особистим досягненням президента Ердогана, проте Путін щонайменше 6 разів підривав його роботу, а російські представники у спільному Координаційному центрі в Стамбулі постійно гальмували прохід суден з українським збіжжям через протоки.

Шантаж Путіна набрид Ердогану, тому видача командирів Азову Києва – це красномовний жест Москві напередодні запланованого на серпень візиту Путіна до Туреччини.

Джерело: Uasouth.media

Читайте також: Турецький гамбіт Ердогана
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган путін росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Російський богатир» не «вдарив у відповідь», а розплакався і побіг у травмпункт «знімати побої»
Ердоган принизив Росію
Вчора, 19:07
Європейська нафтогазова компанія Shell досі не вийшла з ринку РФ
Енергетична компанія Shell досі торгує російським газом, попри обіцянки вийти з ринку РФ
2 липня, 10:05
Євген Пригожин
Єдина причина, чому Пригожин досі живий
30 червня, 17:32
Путін може швидко оговтатися і почати полювання на відьом
Найближчим часом ми побачимо нового премʼєра Росії, який стане наступником Путіна
25 червня, 09:18
Путін перетворився на посміховисько
«Давайте домовлятись або я всіх знищу». Путін точно страждає на шизофренію
17 червня, 13:41
Українські воїни мужньо тримаються у полоні
Росіяни почали ростовське судилище над полоненими «азовцями». Чому це незаконно
16 червня, 13:30
Путін дав наказ розібратися з представниками ЛГБТК+
Путін повертає каральну психіатрію? У Росії візьмуться за ЛГБТ
16 червня, 09:41
Дональд Трамп та губернатор Флориди Рон Десантіс проти продовження допомоги Україні
Трамп закликає скорочувати військову підтримку України: Зеленський жорстко відповів
16 червня, 08:12
Мешканців Голої Пристані очікує карантин
Окупанти закривають одне з міст Херсонщини: стала відома причина
12 червня, 08:26

Осман Пашаєв

Шантаж Путіна набрид Ердогану
Шантаж Путіна набрид Ердогану
Дива не сталося. Чому турки проголосували за Ердогана
Дива не сталося. Чому турки проголосували за Ердогана
Турецькі вибори: популярні помилки
Турецькі вибори: популярні помилки
Операція в Криму, яку можна вважати найуспішнішою для українських сил
Операція в Криму, яку можна вважати найуспішнішою для українських сил
Туреччина не запроваджує санкції? Звіряємо слова і діла
Туреччина не запроваджує санкції? Звіряємо слова і діла
Росія почала погрожувати Туреччині
Росія почала погрожувати Туреччині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Повернення командирів захисників «Азова» вдарило по настроях військ Кремля – ISW
23K
Як пройшли останні хвилини життя пасажирів батискафа «Титан»
15K
Західна розвідка повідомила, де Путін тримає Пригожина
15K
Галина Третьякова: У ФСБ були методички – розтягнути Україну через соцпрограми
12K
«Настав час відплати». Розвідка оприлюднила інтригуюче відео
11K
Питанням тим, хто хоче обміняти частину території та суверенітет на мир

Новини

У Львові збудовано школу за допомогою 3D-принтера (фото)
Сьогодні, 16:37
Генштаб вказав напрямки, де ЗСУ успішно наступають і закріплюються
Сьогодні, 06:35
Місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 10 липня
Сьогодні, 04:58
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:53
Частину України накриють грози: прогноз погоди на 9 липня
Вчора, 05:45
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту