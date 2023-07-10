Шантаж Путіна набрид Ердогану

Офіційна Туреччина не реагує на закиди Кремля

Речник російського диктатора звинуватив Київ та Анкару в порушенні минулорічних домовленостей. 5 командирів Азову мали залишатися в Туреччині до кінця війни, але 7 липня президент Зеленський своїм літаком забрав українських героїв із Туреччини.

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Російського речника процитували десятки турецьких медіа.

Проте ситуація в турецьких ЗМІ така: якщо новини нема на каналах державного мовлення TRT, а також у двох приватних медіахолдінгах, що охоплюють всю країну – Hürriyet і Sabah – то її нема для загалу. Все решта – новини для гурманів і фахівців. На мить написання цієї статті російської реакції не було навіть в напівдержавній Анатолійській агенції.

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Варто подивитися, хто розганяє в турецьких ЗМІ «зраду» через звільнення азовців. Насамперед, локалізовані на турецьку аудиторію сайт і радіо Sputnik. До початку повномасштабного вторгнення турецькомовний російський Sputnik був джерелом інформації для десятків турецьких ЗМІ. Щоденно сайт відвідувало 5-6 млн. читачів, і він входив до десятки найпопулярніших новинних ресурсів. Широкомасштабна агресія, розпочата 24 лютого 2022 і пропаганда війни зруйнували репутацію російських ЗМІ в Туреччині, але Россотруднічество і далі зберігає вплив на низку місцевих журналістів і політологів, що женуть московські сенси.

Насамперед це лівацькі видання на кшталт Evrensel. Вони мають давню історію взаємин з Москвою. Друга група – радикальні опозиціонери і антиамериканісти. Їхнім потужним рупором є видання Джумхурієт, що часто грішить замовними статтями і інтерв'ю на російську користь.

Щоправда і опозиція, і влада цей крок Ердогана не наважуються аналізувати з точки зору масштабних торгів, що тривають між Москвою та Анкарою.

Зерновий коридор, створений торік у липні, став особистим досягненням президента Ердогана, проте Путін щонайменше 6 разів підривав його роботу, а російські представники у спільному Координаційному центрі в Стамбулі постійно гальмували прохід суден з українським збіжжям через протоки.

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Шантаж Путіна набрид Ердогану, тому видача командирів Азову Києва – це красномовний жест Москві напередодні запланованого на серпень візиту Путіна до Туреччини.

Джерело: Uasouth.media