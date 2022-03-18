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    Думки вголос

    Туреччина не запроваджує санкції? Звіряємо слова і діла

    • Осман Пашаєв

      Журналіст

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    То чи дійсно Туреччина поза санкціями? - Туреччина не запроваджує санкції? Звіряємо слова і діла
    То чи дійсно Туреччина поза санкціями?

    Може краще мати відсутність санкцій як в турків, ніж наявність санкцій як в швейцарців

    Як виглядає «відсутність санкцій» з боку Туреччини по відношенню до Росії.

    Стамбул. 39 муніципалітетів. Тисячі прохань щоденно до Управління міграції щодо отримання ВНЖ. Українці і росіяни далеко не на перших місцях, купа людей з Кавказу, Балкан, Ірану, латинської Америки і навіть західної Європи

    Кількість відмов громадянам України в межах статистичної похибки. Кількість відмов громадянам сусідньої країни близько 70%.

    В районі Фатіх, там де розташований собор мечеть Ая-Софія громадянам «цієї» країни ВНЖ видають в поодиноких випадках. Те саме з банківським обслуговуванням тощо.

    А так да – Туреччина поза санкціями

    Може краще мати відсутність санкцій як в турків ніж наявність санкцій як в швейцарців.

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    Джерело: блог Османа Пашаєва

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    Теги: Туреччина росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Туреччина не запроваджує санкції? Звіряємо слова і діла