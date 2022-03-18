Туреччина не запроваджує санкції? Звіряємо слова і діла
Може краще мати відсутність санкцій як в турків, ніж наявність санкцій як в швейцарців
Як виглядає «відсутність санкцій» з боку Туреччини по відношенню до Росії.
Стамбул. 39 муніципалітетів. Тисячі прохань щоденно до Управління міграції щодо отримання ВНЖ. Українці і росіяни далеко не на перших місцях, купа людей з Кавказу, Балкан, Ірану, латинської Америки і навіть західної Європи
Кількість відмов громадянам України в межах статистичної похибки. Кількість відмов громадянам сусідньої країни близько 70%.
В районі Фатіх, там де розташований собор мечеть Ая-Софія громадянам «цієї» країни ВНЖ видають в поодиноких випадках. Те саме з банківським обслуговуванням тощо.
А так да – Туреччина поза санкціями
Може краще мати відсутність санкцій як в турків ніж наявність санкцій як в швейцарців.
Джерело: блог Османа Пашаєва