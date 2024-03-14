Що Київ насправді зробив для кримських татар. Відповідь на одну велику брехню

«Ава Ащаматова - людина, що була взірцем боротьби із радянською владою за повернення і пережила утиски в Криму з 1967-го, тепер виправдовує російську окупацію»

Не певен, що варто було відповідати на огидний текст Ави Азаматової. Утім вже як є

Ава Азаматова. Є таке ім'я в минулому кримськотатарського національного руху. Зараз це ім'я працює на виправдання російської окупації Криму. Останній текст Ави-ханум адресований «ждунам» – людям, які вірять у повернення України. Його передруковують найбільш пронизливі голоси окупантів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Не буду зупинятися на стилістичних достоїнствах лонгріду. Торкнуся лише кількох ключових аргументів автора.

Отже, Ава Азаматова звинувачує Україну в тому, що саме вона перешкоджала поверненню кримських татар до Криму в 1956-1957 рр. Нібито всі народи, депортовані Сталіним, змогли повернутися, а кримські татари – єдиний виняток. Як доказ неймовірної сили і самостійності Києва Азаматова вказує на членство УРСР в ООН разом з Білоруссю і РРФСР нарівні з іншими незалежними державами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Помилка Азаматової. РРФСР не була членом ООН. В ООН увійшов СРСР як постійний член Радбезу, а під тиском Сталіна туди прийняли дві союзні республіки, які давали Москві два додаткові голоси в Генасамблеї. Помилка на рівні примітивної Вікіпедії. Чи не вважає пані Азаматова, що Українська РСР була була потужнішою за РРФСР і Москву? Можливо, є факти незалежного голосування Києва в ООН? Оголосіть весь список.

Не стільки пані Азаматовій, скільки її молодим читачам хочеться нагадати, як діють усілякі автономні утворення при диктатурах. У Китаї є Сіньцзян-Уйгурський автономний район. Величезний район. Площа автономії 1,6 млн кв. км. І його голова уйгур. Але це не заважає Пекіну відправити до таборів 2 млн. уйгурів, заселяти регіон ханьцями і примушувати уйгурських жінок до співжиття з китайськими чоловіками. Йдеться про державне зґвалтування. СРСР у жорстокішій формі вчинив подібний злочин із 5 млн. німецьких жінок у своїй зоні окупації в 1945-му.

Брехня Азаматової. Не всі депортовані народи повернулися 1957 року на історичну батьківщину. Німці Поволжя, турки-месхетинці, корейці та кримські татари залишилися в місцях депортації. З цієї брехні випливає навмисна маніпуляція пані Азаматової. Адже з чотирьох перелічених народів лише кримським татарам вдалося повернутися до Криму за відносно слабкого опору Києва. Історичною батьківщиною ще двох народів – корейців і німців – є територія РФ, але чомусь палко улюблена Азаматовою Росія не дозволила їм повернутися. Теж Київ завадив? Окрема трагічна тема – депортовані карели, нащадки яких нині мешкають у Фінляндії, а на історичній батьківщині народ скоротився до рівня менше 9% і перебуває на межі зникнення. Куди зникли карели, Ава ханум?

Тепер трохи про протидію поверненню з боку Києва з початком перебудови. Радянська Україна не була другом кримських татар, але вона була ворогом і українців, які прагнули незалежності. Радянська Україна за жорстокістю репресій перевершувала радянську «ліберальну Москву». Саме тому багато українських дисидентів виїжджали до радянської столиці, де легше дихалося антирадянщикам будь-якого походження. Ава ханум забуває згадати, що найбільшу протидію поверненню кримських татар чинила місцева влада в Криму, яка впродовж усіх років існування СРСР була орієнтована на Москву. І навіть у період незалежності України місцева шовіністична політика гальмувала будь-які ініціативи з Києва і чекала вказівок московських кураторів. Наскільки Київ не контролював Крим, ми остаточно зрозуміли лише 2014-го. Україна була окупована, як і всі інші народи у складі Союзу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

А ось тепер давайте згадаємо, що Київ зробив на відміну від інших.

Те, на що Москва не могла впливати або не встигла в період допутінської слабкості. Понад 100 тисяч кримських татар отримали громадянство України за спрощеною системою за 1 рік у 1999-2000 рр. Це була по-справжньому безпрецедентна акція, яку здійснили президенти Кучма і Карімов. Чи може пані Азаматова пригадати хоча б один подібний приклад у світі. Я допоможу: іспанська програма 2015 року для нащадків вигнаних євреїв-сефардів. Більше жодна країна у світі не надала спрощеної системи громадянства для народів, які постраждали через дії держави в минулому. Палко улюблена пані Азаматовою Росія могла б запозичити український досвід, наприклад, для черкесів Туреччини, які, на відміну від нащадків кримських татар, часто бажають повернутися на Кавказ. Знаєте скільки черкесів змогли повернутися в Кабарду, Адигею і отримати російське громадянство? 250 осіб за 30 років після розпаду СРСР. Чи варто порівнювати два числа: 100 тисяч і 250?

Конспірологічні міркування Ави-ханум про «проданий Крим» і Кримську Каліфорнію якось незручно навіть коментувати.

Чи була ідея створення в Криму єврейської автономії? Безперечно. Чи була вона похована Сталіним. Убивство Міхоелса і заборона Єврейського антифашистського комітету тому підтвердження. Чи вимагали представники США від Сталіна депортації кримських татар? Крім домислів немає жодного доказу. Якби існували хоча б один документ або стенограма, невже путінський режим зберігав би такий компромат проти Вашингтона?

Про непогашені векселі за фінансову допомогу СРСР під заставу Криму взагалі важко писати з серйозним обличчям. Якщо борги існують, то світовий капітал зазвичай не ховається і не зливає свої претензії через фейсбук-тексти пані Азаматової. Усі борги кредитори відкрито пред'являють. Наприклад, Туреччина виплатила борги за Кримську війну середини 19 століття лише за прем'єр-міністра Аднана Мендереса 1954 року. До цього за Ататюрка 1925-го борги Османів були розділені між усіма країнами, що виникли на землях імперії. Тож еквілібристика з передачею Криму зі складу РРФСР до УРСР жодним чином не позбавила б Москву від виплати боргів кредиторам по «Кримській Каліфорнії», якби такі були. Зрештою Горбачову, а потім і Єльцину, довелося вирішувати з кредиторами питання боргів царської Росії. Щось списали, щось реструктуризували. Уся інформація є у відкритих джерелах. Якщо у пані Азаматової є достовірна інформація щодо авалів «Кримської Каліфорнії», то чому вона зберігає її в секреті?

Будь ласка, читайте текст після реклами

У тексті пані Азаматової багато цікавого про кримськотатарську молодь з хорошими дипломами, яку не прийняли в Криму, про кримськотатарських жінок, яких нібито навмисне відправляли на кесарів розтин, щоб скоротити народжуваність, і секти (Хізб ут-Тахрір, салафіти), які Київ створив, щоб розділити кримських татар зсередини.

Ось тут я не фахівець, але, здається, у цих випадках у минулому допомагали препарати на основі літію. Хоча сучасна фармакологія пішла вперед і зараз на ринку є більш щадні антиконвульсанти.

Якщо серйозно, то нинішнє становище кримських татар – суміш драми і трагедії. На материку дедалі голосніше чути голоси тих, хто готовий позбавити корінний народ півострова будь-якої автономії в майбутньому. Торговці емоціями з числа «мережевих пікселів» і кримськотатарських комсомольців щедро розвішують ярлики на тих, хто утримує народ у Криму як від співпраці з окупантами, так і від різких рухів.

Імена Нарімана Джеляла, Асана й Азіза Ахтемових, Леніє Умерової, Ірини Данилович все частіше звучать лише у вузькому колі правозахисників.

Натомість реєстрові крикуни з Бахчисарая і Києва можуть без витрат ввергати народ у глибоку депресію. Торговці деструктивними емоціями налаштовують один проти одного людей на півострові, материку і за кордоном.

Головне, як каже Ава Азаматова, щоб одностатеві шлюби не прийшли до Криму. У цій позі дозволено стояти тільки перед Путіним.

Читайте також: «Реконструкція Побєди». Новий план Путіна для Молдови