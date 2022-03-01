Блокування проросійських медіа дає результат

Страшно уявити, що б коїлося в інфополі, якби у нас діяла московська пропаганда

Як добре, що ми заблокували проросійські канали до початку вторгнення

Український медіапростір, звісно, зараз значною мірою отруєний фейками та ворожим інформаційним шумом, але він практично повністю контрольований Україною. І всі медіа, які працюють легально, говорять більш-менш одним голосом – за Україну.

Хочу подякувати політикам (і попередній, і теперішній владі), які прийняли сміливе і незручне (багато разів звідусюди критиковане) рішення і заблокували російські телеканали, соціальні мережі, а в останній рік – викреслили з українського медіапростору колаборантські медіа Медведчука, Мураєва, Гужви та інших.

Якби не ці вчасні рішення, з початком російського наступу вимикати і блокувати було б запізно, і кремлівська пропаганда була б не десь там, а просто тут, у кожному телевізорі, кожному смартфоні і кожній голові. Ідеалістична теза, що з брехнею можна боротись тільки правдою в форматі чесної ринкової конкуренції, коштувала б нам швидкої і ганебної поразки.

Джерело: блог Отара Довженка

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