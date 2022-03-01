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    Думки вголос

    Блокування проросійських медіа дає результат

    Страшно уявити, що б коїлося в інфополі, якби у нас діяла московська пропаганда - Блокування проросійських медіа дає результат
    Страшно уявити, що б коїлося в інфополі, якби у нас діяла московська пропаганда
    з відкритих джерел

    Як добре, що ми заблокували проросійські канали до початку вторгнення

    Український медіапростір, звісно, зараз значною мірою отруєний фейками та ворожим інформаційним шумом, але він практично повністю контрольований Україною. І всі медіа, які працюють легально, говорять більш-менш одним голосом – за Україну.

    Хочу подякувати політикам (і попередній, і теперішній владі), які прийняли сміливе і незручне (багато разів звідусюди критиковане) рішення і заблокували російські телеканали, соціальні мережі, а в останній рік – викреслили з українського медіапростору колаборантські медіа Медведчука, Мураєва, Гужви та інших.

    Якби не ці вчасні рішення, з початком російського наступу вимикати і блокувати було б запізно, і кремлівська пропаганда була б не десь там, а просто тут, у кожному телевізорі, кожному смартфоні і кожній голові. Ідеалістична теза, що з брехнею можна боротись тільки правдою в форматі чесної ринкової конкуренції, коштувала б нам швидкої і ганебної поразки.

    Джерело: блог Отара Довженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: телебачення пропаганда війна соціальні мережі
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    Блокування проросійських медіа дає результат