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Отар Довженко Журналіст

Інформаціна гігієна або Як українці знецінюють власну трагедію

glavcom.ua
Світлина, яку поширюють у мережі, зроблена не на Херсонщині
фото з відкритих джерел

Рано чи пізно пхукетське походження песиків вилізає на поверхню, і це знецінює не лише фото, а й зміст допису

Маленька непрохана порада.

Якщо ви хочете посилити свій допис так званим ілюстративним фото, себто тим, на якому зображено щось на ту тему, але не там, не тоді і не зовсім те, — просто не робіть цього. Запостіть краще чорний квадрат.

Річ не лише в тому, що ви засмічуєте інфопростір і розмиваєте межі реальності. Можна сперечатися, чи песики у воді з Пхукета виглядають так само, як песики з Каховки, яких ніхто не сфотографував.

Але рано чи пізно пхукетське походження песиків вилізає на поверхню, і це знецінює не лише фото, а й зміст допису. Раз ви могли видати чужоземного кота в тазику за херсонського, хтозна, чи ви так само не збрехали про винуватців трагедії? І так далі.

Особливо це впливає на сприйняття іноземців, яким не болить так, як вам. Пхукетські песики переводять вас для них у категорію fake news. Якщо вам це байдуже, то ви, ем, недалекоглядні.

До речі, цієї проблеми б не існувало, якби люди робили найпростішу й найелементарнішу річ: публікуючи фото, завжди зазначали його автора і першоджерело.

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Джерело
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Теги: тварини Каховська ГЕС дезінформація інформаційна війна українці

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Отар Довженко

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