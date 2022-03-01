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    Кадиров визнав смерть чеченців, які беруть участь в окупації України

    Чеченці визнали втрату свої громадян у війні проти мирної України - Кадиров визнав смерть чеченців, які беруть участь в окупації України
    Чеченці визнали втрату свої громадян у війні проти мирної України
    фото з відкритих джерел

    Серед уродженців Чеченської республіки вже є втрати

    Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров визнав, що серед чеченців, які беруть участь у вторгненні в Україну, є втрати. Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.

    «Серед уродженців Чеченської республіки вже є втрати. Двоє померло, ще шестеро отримали поранення різного ступеня», – написав глава Чечні.

    Раніше Кадиров поскаржився на «невірну тактику», до якої вдається російська армія, яка воює проти України.

    Нагадаємо, з початку доби противник проводив перегрупування військ та наносив ракетно-бомбові удари з повітря. Здійснював спроби висадки тактичних десантів. Широко застосовує диверсійно-розвідувальні групи для нападів на об’єкти цивільної та військової інфраструктури.

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    Теги: армія війна Рамзан Кадиров смерть #stoprussia
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    Кадиров визнав смерть чеченців, які беруть участь в окупації України