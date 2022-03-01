Кадиров визнав смерть чеченців, які беруть участь в окупації України

Чеченці визнали втрату свої громадян у війні проти мирної України

Серед уродженців Чеченської республіки вже є втрати

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров визнав, що серед чеченців, які беруть участь у вторгненні в Україну, є втрати. Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.

«Серед уродженців Чеченської республіки вже є втрати. Двоє померло, ще шестеро отримали поранення різного ступеня», – написав глава Чечні.

Раніше Кадиров поскаржився на «невірну тактику», до якої вдається російська армія, яка воює проти України.

Нагадаємо, з початку доби противник проводив перегрупування військ та наносив ракетно-бомбові удари з повітря. Здійснював спроби висадки тактичних десантів. Широко застосовує диверсійно-розвідувальні групи для нападів на об’єкти цивільної та військової інфраструктури.