Кадиров визнав смерть чеченців, які беруть участь в окупації України
Серед уродженців Чеченської республіки вже є втрати
Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров визнав, що серед чеченців, які беруть участь у вторгненні в Україну, є втрати. Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.
«Серед уродженців Чеченської республіки вже є втрати. Двоє померло, ще шестеро отримали поранення різного ступеня», – написав глава Чечні.
Раніше Кадиров поскаржився на «невірну тактику», до якої вдається російська армія, яка воює проти України.
Нагадаємо, з початку доби противник проводив перегрупування військ та наносив ракетно-бомбові удари з повітря. Здійснював спроби висадки тактичних десантів. Широко застосовує диверсійно-розвідувальні групи для нападів на об’єкти цивільної та військової інфраструктури.
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