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    Окупанти поширили фейк про замінування складів з аміаком

    Диверсії на підприємстві &laquo;Азот&raquo; можуть призвести до екологічної катастрофи - Окупанти поширили фейк про замінування складів з аміаком
    Диверсії на підприємстві «Азот» можуть призвести до екологічної катастрофи
    фото з відкритих джерел

    Ворог може вчинити диверсії на підприємстві «Азот»

    Ворожі сили поширили інформацію про «замінування українськими військовими складів з аміаком» на підприємстві «Азот» (м. Сєвєродонецьк, Україна).

    Центр протидії дезінформації при РНБО України спростовує це. «Повідомляємо, що така інформація є цинічним фейком!» - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що українські військові ніколи рідну землю не доведуть до межі екологічної катастрофи.

    Водночас Центр протидії дезінформації при РНБО застерігає: «Ворог може вчинити диверсії на підприємстві! Закликаємо українців, які проживають на території Луганської області, бути пильними та обережними!».

    Раніше окупанти здійснили масову розсилку фейкових електронних повідомлень про плани евакуації від імені української силової структури.

    Також повідомлялося, що аферисти створили фейковий сайт «Повернися живим».

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    Теги: окупанти Луганщина РНБО війна #stoprussia
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    Окупанти поширили фейк про замінування складів з аміаком