Армія готується зустріти окупанта. Мешканців Черкас і району попередили про постріли та вибухи

Тренування очікуються протягом 1 березня

Сьогодні, 1 березня на окраїні міста Черкаси з 08:30 до 16:30 години будуть постріли та вибухи. Про це інформує МВС.

«Звуки ви чутимете з різних видів озброєння, у тому числі, і з крупнокаліберного! Це захисники відточуватимуть майстерність задля максимально надійного вашого захисту! Просимо не панікувати!» – йдеться в офіційному повідомленні.

Як відомо, в Україні триває шостий день війни, розв’язаної путінською Росією.