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    Армія готується зустріти окупанта. Мешканців Черкас і району попередили про постріли та вибухи

    Черкащан просять не панікувати і зберігати спокій - Армія готується зустріти окупанта. Мешканців Черкас і району попередили про постріли та вибухи
    Черкащан просять не панікувати і зберігати спокій

    Тренування очікуються протягом 1 березня

    Сьогодні, 1 березня на окраїні міста Черкаси з 08:30 до 16:30 години будуть постріли та вибухи. Про це інформує МВС.

    «Звуки ви чутимете з різних видів озброєння, у тому числі, і з крупнокаліберного! Це захисники відточуватимуть майстерність задля максимально надійного вашого захисту! Просимо не панікувати!» – йдеться в офіційному повідомленні.

    Як відомо, в Україні триває шостий день війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: Черкаси війна #stoprussia
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    Армія готується зустріти окупанта. Мешканців Черкас і району попередили про постріли та вибухи