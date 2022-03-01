Армія готується зустріти окупанта. Мешканців Черкас і району попередили про постріли та вибухи
Черкащан просять не панікувати і зберігати спокій
Тренування очікуються протягом 1 березня
Сьогодні, 1 березня на окраїні міста Черкаси з 08:30 до 16:30 години будуть постріли та вибухи. Про це інформує МВС.
«Звуки ви чутимете з різних видів озброєння, у тому числі, і з крупнокаліберного! Це захисники відточуватимуть майстерність задля максимально надійного вашого захисту! Просимо не панікувати!» – йдеться в офіційному повідомленні.
Як відомо, в Україні триває шостий день війни, розв’язаної путінською Росією.