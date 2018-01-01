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    Думки вголос

    Валерій Лобановський - метр, якого нам сьогодні не вистачає

    Дякуємо Вам, Валерію Васильовичу. Ви дійсно все ще живі в наших серцях і не помрете там ніколи!
    Мовою оригіналу В мире, особенно в футбольном, есть много взаимосвязанных вещей, при упоминании которых тут же подразумеваешь то, что тесно связано: Футбольная революция - Ринус Михелс; Боруссия Д - Ярмоленко; Милан - Шевченко; Арсенал - Арсен Венгер; Манчестер Юнайтед - сэр Алекс Фергюсон; Динамо Киев - ЛОБАНОВСКИЙ... 79 лет сегодня
    • Олександр Ушаков

      Скаут агентства «Special1Agency», спортивний журналіст

    • Сьогодні, 20:03
    • Розсилка
    Валерій Лобановський
    Валерій Лобановський

    Дякуємо Вам, Валерію Васильовичу. Ви дійсно все ще живі в наших серцях і не помрете там ніколи!

    Мовою оригіналу

    В мире, особенно в футбольном, есть много взаимосвязанных вещей, при упоминании которых тут же подразумеваешь то, что тесно связано:

    Футбольная революция - Ринус Михелс;

    Боруссия Д - Ярмоленко;

    Милан - Шевченко;

    Арсенал - Арсен Венгер;

    Манчестер Юнайтед - сэр Алекс Фергюсон;

    Динамо Киев - ЛОБАНОВСКИЙ...

    79 лет сегодня могло исполниться Мэтру. Когда ОН ушёл, мне было 7 лет. Тогда я ещё не особо понимал степень и величину утраты, но знал, что это очень плохо, но не знал на сколько...

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    Возможно, его идеи не были бы сейчас актуальны, а возможно, он бы сам перестроится под современные реалии футбола и тогда... Но сколько же, черт побери, этих «если», «возможно», «наверно»...

    В душе все та же боль, от утраты. Нет, вовсе не близкого по крови человека, а того, кто сделал Моё Динамо - суперклубом и сам вошёл в Историю, стал легендой, навечно связанной с Великим Клубом!

    Спасибо Вам, Валерий Васильевич. Вы действительно все ещё живы в наших сердцах и не умрете там никогда!

    С Днём Рождения, Мэтр! Нам Вас очень не хватает...

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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