Шабанов офіційно підписав контракт з «Динамо»

25-річний захисник в кінці минулого року встиг дебютувати за збірну України

«Динамо» уклало контракт з центральним захисником Артемом Шабановим, повідомляє офіційний сайт клубу. Договорі підписано на 4 роки. У складі «Динамо» Шабанов буде боротися за місце в основному складі з Євгеном Хачеріді та Томашом Кадаром. Нагадаємо, що взимку киян на правах вільного агента покинув ще один центрбек - Домагой



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Артем Шабанов. Фото: ФК Олімпік

25-річний захисник в кінці минулого року встиг дебютувати за збірну України

«Динамо» уклало контракт з центральним захисником Артемом Шабановим, повідомляє офіційний сайт клубу. Договорі підписано на 4 роки.

У складі «Динамо» Шабанов буде боротися за місце в основному складі з Євгеном Хачеріді та Томашом Кадаром. Нагадаємо, що взимку киян на правах вільного агента покинув ще один центрбек - Домагой Віда перебрався в «Бешикташ».

Для «біло-синіх» захисник став 2-м гравцем, що зміцнив команду в зимове трансферне вікно. Раніше «Динамо» придбало у «Копенгагена» вінгера Беньяміна Вербіча.

Про трансфер Шабанова в київському клубі стало відомо на цьому тижні. У середу, 3 січня, інформацію про його перехід підтвердив президент «Олімпіка» Владислав Гельзін.

Центрбек до 15 років перебував в академії київського клубу, після чого перейшов в школу київського «Арсеналу», де і почав професійну кар'єру. З 2014 до 2016 року Шабанов виступав за «Волинь», після чого посилив «Сталь».

Влітку минулого року Шабанов на правах вільного агента перебрався в «Олімпік», де став основним центральним захисником. У нинішньому сезоні 25-річний захисник зіграв у 19 поєдинках за «Олімпік» у всіх турнірах.

Джерело: sportarena.com