24 серпня всі патріоти України мають разом пройти парадом Незалежності

Андрій Парубій Голова Верховної Ради

Андрій Парубій

Розсилка ВІДПРАВИТИ

До зустрічі на Хрещатику у День Незалежності України!

Учора Президент Зеленський оголосив про скасування традиційного військового параду до Дня

Незалежності України. Прикро вражений таким рішенням.

Чи буде парад — не їм вирішувати.

Для патріотів України — День Незалежності — головне свято! За Самостійність і Державність віддали своє життя багато поколінь українців. Тисячі наших сучасників — кращих доньок і синів України, загинули за

Незалежність у новітній війні з імперською Росією, яка триває вже п´ятий рік.

Щоб вшанувати безсмертний подвиг українських героїв, закликаю усіх хто боровся і воював за Волю України — учасників Революції Гідності, ветеранів російсько-української війни, волонтерів, військових — 24 серпня 2019 року вийти на Хрещатик і разом пройти парадом Незалежності.

Беріть свої бойові знамена, піднімайте прапори з якими ми боронили Україну, щоб з гаслом «Слава Україні!» і нашим військовим маршем «Зродились ми великої години!» пройти колонами головною вулицею країни.

Я буду там разом з вами!

До зустрічі на Хрещатику у День Незалежності України!

Джерело: блог Андрія Парубія

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