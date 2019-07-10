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    Думки вголос

    24 серпня всі патріоти України мають разом пройти парадом Незалежності

    • Андрій Парубій

      Голова Верховної Ради

    • Розсилка
    24 серпня всі патріоти України мають разом пройти парадом Незалежності

    До зустрічі на Хрещатику у День Незалежності України!

    Учора Президент Зеленський оголосив про скасування традиційного військового параду до Дня

    Незалежності України. Прикро вражений таким рішенням.

    Чи буде парад — не їм вирішувати.

    Для патріотів України — День Незалежності — головне свято! За Самостійність і Державність віддали своє життя багато поколінь українців. Тисячі наших сучасників — кращих доньок і синів України, загинули за

    Незалежність у новітній війні з імперською Росією, яка триває вже п´ятий рік.

    Щоб вшанувати безсмертний подвиг українських героїв, закликаю усіх хто боровся і воював за Волю України — учасників Революції Гідності, ветеранів російсько-української війни, волонтерів, військових — 24 серпня 2019 року вийти на Хрещатик і разом пройти парадом Незалежності.

    Беріть свої бойові знамена, піднімайте прапори з якими ми боронили Україну, щоб з гаслом «Слава Україні!» і нашим військовим маршем «Зродились ми великої години!» пройти колонами головною вулицею країни.

    Я буду там разом з вами!

    До зустрічі на Хрещатику у День Незалежності України!

    Джерело: блог Андрія Парубія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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