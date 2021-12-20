Президент, який погано закінчив

У нас уже був четвертий президент, який нехтував нормами права і ув‘язнював опозиціонерів

П‘ятому президенту України Петрові Порошенку висунуто підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій.

Тобто Президента, який впродовж усієї своєї каденції очолював ефективний спротив агресії Російської Федерації, звинуватили у зраді.

І це зробила команда шостого Президента, яка не змогла забезпечити нашу армію найнеобхіднішим, довела країну до енергетичної кризи, розвалила антипутінську коаліцію і своєю некомпетентністю призвела до загрози масштабного вторгнення військ РФ в Україну.

Звісно, звинувачення абсурдні і будуть спростовані. Але нанесений черговий удар по міжнародному іміджу України, по репутації правоохоронних органів, по верховенству права в нашій державі.

Нагадую: у нас уже був четвертий президент, який нехтував нормами права і ув‘язнював опозиціонерів. Він погано закінчив.

Джерело: блог Андрія Парубія

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