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    Думки вголос

    Президент, який погано закінчив

    • Андрій Парубій

      Голова Верховної Ради

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    Віктор Янукович та Володимир Зеленський - Президент, який погано закінчив
    Віктор Янукович та Володимир Зеленський
    фото з відкритих джерел

    У нас уже був четвертий президент, який нехтував нормами права і ув‘язнював опозиціонерів

    П‘ятому президенту України Петрові Порошенку висунуто підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій.

    Тобто Президента, який впродовж усієї своєї каденції очолював ефективний спротив агресії Російської Федерації, звинуватили у зраді.

    І це зробила команда шостого Президента, яка не змогла забезпечити нашу армію найнеобхіднішим, довела країну до енергетичної кризи, розвалила антипутінську коаліцію і своєю некомпетентністю призвела до загрози масштабного вторгнення військ РФ в Україну.

    Звісно, звинувачення абсурдні і будуть спростовані. Але нанесений черговий удар по міжнародному іміджу України, по репутації правоохоронних органів, по верховенству права в нашій державі.

    Нагадую: у нас уже був четвертий президент, який нехтував нормами права і ув‘язнював опозиціонерів. Він погано закінчив.

    Джерело: блог Андрія Парубія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Петро Порошенко Володимир Зеленський президент
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    Президент, який погано закінчив