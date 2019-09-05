Ветування закону про Пласт - антиукраїнське рішення президента

Андрій Парубій Голова Верховної Ради

Андрій Парубій

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Багато вихованців Пласту загинули у боротьбі за Україну, також і на фронті сучасної російсько-української війни

Президент Зеленський заветував Закон України «Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України». Згідно статті 94 Конституції України Президент мав 15 днів на те, щоб висловити свої вмотивовані пропозиції для повторного розгляду у Парламенті. Станом на сьогодні Президент Зеленський не мав права ветувати цей закон.

Це абсолютно антиукраїнське рішення, адже Пласт - найдавніша і найбільша українська молодіжна організація, яка виховала генералів Української Повстанської Армії, серед них і Романа Шухевича, Президента УНР в екзилі - Миколу Плав'юка, геніального, всесвітньо відомого економіста Богдана Гаврилишина, винахідника Любомира Романківа та тисячі українських лідерів.

Багато вихованців Пласту загинули у боротьбі за Україну, також і на фронті сучасної російсько-української війни.

Закликаю народних депутатів України подолати вето Президента і ухвалити Закон про державне визнання і підтримку Пласту.

Джерело: блог Андрія Парубія

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