Зеленському слід вивчити уроки української історії і не шукати шляхів капітуляції перед Росією
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Розсилка
Ні Петлюра, ні Коновалець - ніколи не запропонували би українцям референдум про примирення з Росією
Сьогодні 140 років від Дня народження Головного отамана військ і флоту УНР Симона Петлюри.
А вже завтра, 23 травня, українці будуть відзначати День Героїв. У цей день 1938 року більшовицький агент у Роттердамі убив Євгена Коновальця, голову ОУН.
Ні Петлюра, ні Коновалець - ніколи не запропонували би українцям референдум про примирення з Росією. Ці люди боролися з Росією, воювали за Україну.
Рекомендую Президенту України і його команді добре вивчити уроки української історії і не шукати шляхів капітуляції перед Росією.
А для тих хто пропонує примиритися з Росією нагадаю -- саме 22 травня 2014 року біля української Волновахи росіяни розстріляли колону української 51 бригади. 18 українців загинули.
Не допущу щоб життя тисяч українців були віддані намарне!