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    Думки вголос

    Зеленському слід вивчити уроки української історії і не шукати шляхів капітуляції перед Росією

    • Андрій Парубій

      Голова Верховної Ради

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Зеленському слід вивчити уроки української історії і не шукати шляхів капітуляції перед Росією
    Володимир Зеленський

    Ні Петлюра, ні Коновалець - ніколи не запропонували би українцям референдум про примирення з Росією

    Сьогодні 140 років від Дня народження Головного отамана військ і флоту УНР Симона Петлюри.

    А вже завтра, 23 травня, українці будуть відзначати День Героїв. У цей день 1938 року більшовицький агент у Роттердамі убив Євгена Коновальця, голову ОУН.

    Ні Петлюра, ні Коновалець - ніколи не запропонували би українцям референдум про примирення з Росією. Ці люди боролися з Росією, воювали за Україну. 

    Рекомендую Президенту України і його команді добре вивчити уроки української історії і не шукати шляхів капітуляції перед Росією. 

    А для тих хто пропонує примиритися з Росією нагадаю -- саме 22 травня 2014 року біля української Волновахи росіяни розстріляли колону української 51 бригади. 18 українців загинули.

    Не допущу щоб життя тисяч українців були віддані намарне!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    історія референдум УНР Володимир Зеленський
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