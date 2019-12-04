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    Думки вголос

    Українці мають вийти на Майдан Незалежності, щоб нагадати владі про «червоні лінії»

    • Андрій Парубій

      Голова Верховної Ради

    • Розсилка
    Українці мають вийти на Майдан Незалежності, щоб нагадати владі про «червоні лінії»
    Зображення: 24 канал

    Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну

    УКРАЇНЦІ!

    Зважаючи на доленосні виклики, які сьогодні стоять перед Україною, напередодні Нормандської зустрічі необхідно нагадати владі про «червоні лінії» – вимоги українського народу, які ніхто не має права зігнорувати:

    • Жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації.
    • Жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу.
    • Жодних політичний дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації. Зокрема, виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над державним кордоном.
    • Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну.
    • Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.
    • Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну.
    • Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.

    Закликаємо усіх українців, усі державницькі політичні сили, громадські організації 8 грудня о 13:00 вийти на Майдан Незалежності щоб продемонструвати нашу єдність та рішучість в боротьбі за Україну.

    Разом – до Перемоги!

    Партія «Європейська Солідарність»
    Політична Партія «Голос»
    Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»

    Джерело: блог Андрія Парубія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Нормандська четвірка Донбас Мінські угоди Володимир Зеленський переговоры
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