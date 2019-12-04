Українці мають вийти на Майдан Незалежності, щоб нагадати владі про «червоні лінії»
Зображення: 24 канал
Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну
УКРАЇНЦІ!
Зважаючи на доленосні виклики, які сьогодні стоять перед Україною, напередодні Нормандської зустрічі необхідно нагадати владі про «червоні лінії» – вимоги українського народу, які ніхто не має права зігнорувати:
- Жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації.
- Жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу.
- Жодних політичний дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації. Зокрема, виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над державним кордоном.
- Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну.
- Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.
- Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну.
- Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.
Закликаємо усіх українців, усі державницькі політичні сили, громадські організації 8 грудня о 13:00 вийти на Майдан Незалежності щоб продемонструвати нашу єдність та рішучість в боротьбі за Україну.
Разом – до Перемоги!
Партія «Європейська Солідарність»
Політична Партія «Голос»
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Джерело: блог Андрія Парубія
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