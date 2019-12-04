Українці мають вийти на Майдан Незалежності, щоб нагадати владі про «червоні лінії»

Андрій Парубій Голова Верховної Ради

Андрій Парубій

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зображення: 24 канал

Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну

УКРАЇНЦІ!

Зважаючи на доленосні виклики, які сьогодні стоять перед Україною, напередодні Нормандської зустрічі необхідно нагадати владі про «червоні лінії» – вимоги українського народу, які ніхто не має права зігнорувати:

Жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації.

Жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу.

Жодних політичний дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації. Зокрема, виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над державним кордоном.

Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну.

Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.



Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну.

Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.

Закликаємо усіх українців, усі державницькі політичні сили, громадські організації 8 грудня о 13:00 вийти на Майдан Незалежності щоб продемонструвати нашу єдність та рішучість в боротьбі за Україну.

Разом – до Перемоги!

Партія «Європейська Солідарність»

Політична Партія «Голос»

Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»

Джерело: блог Андрія Парубія

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