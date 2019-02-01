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    Думки вголос

    Час інколи грає злий жарт із тими, хто штурмує політичний олімп під маркою «третьої сили»

    • Павло Казарін

      Журналіст

    • Розсилка
    До першого туру виборів залишається два місяці - Час інколи грає злий жарт із тими, хто штурмує політичний олімп під маркою «третьої сили»
    До першого туру виборів залишається два місяці

    В українських президентських рейтингах змінився фаворит

    Втім, це відбувається не вперше й навряд чи – востаннє. Зовсім невеликий розрив між головними претендентами на другий тур і занадто багато тих, хто ще не визначився зі своїм вибором (23%). У ситуації, коли до виборів залишається шістдесят днів, прогнозувати підсумки першого туру – справа невдячна.

    Феномен Володимира Зеленського не новий. Втома від еліт давала зелене світло в політиці найнесподіванішим персонажам у всьому світі. Саме вона забезпечила перемогу Дональда Трампа і Емманюеля Макрона: при всіх очевидних відмінностях і той, і інший збирали голоси виборців, які втомилися від старих облич та імен. Обиватель проти істеблішменту – саме так відтепер виглядає найпопулярніше протистояння на виборах.

    Втім, нинішні цифри зовсім не обіцяють Зеленському однозначної перемоги. З однієї причини: він росте, поки кандидат мовчить.

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    Час інколи грає злий жарт із тими, хто штурмує політичний олімп під маркою «третьої сили» і «людини зі сторони». Тому що єдиний шанс для подібного персонажа – це вселяти максимально неконкретні надії. Бути таким собі воском, із якого кожен сліпить те, що захоче. Єдиний шанс на успіх – це бути максимально несхожим на конкурентів. Щоб виборець голосував не стільки за тебе, скільки проти інших. Зрештою, протестна повістка завжди об'єднує краще, ніж позитивна.

    Поки ти дотримуєшся цього правила – твій рейтинг зростає. Твоє прізвище соціологам називають люди з найрізноманітнішими очікуваннями. Ті, хто бачать у тобі «захисника знедолених» і прихильника вільного ринку. Ті, хто мріють про низькі тарифи, і ті, хто хочуть судової реформи. На твоєму боці можуть опинитися прихильники легалізації короткоствола і противники ринку землі. Поки ти мовчиш – кожен потенційний виборець наповнює твій образ власними очікуваннями. І залишається впевнений, що саме ти ці мрії втілиш в життя.

    Як тільки кандидат починає говорити – його рейтинг знижується.

    Будь-яка чіткість може призвести до розчарування. Будь-яка конкретика обертається падінням. На зміну повітряному міхуру чужих очікувань приходить цілком конкретний персонаж, який у кожному новому інтерв'ю обростає плоттю і кров'ю. Його мовчання дарує його прихильникам надію на стовідсотковий збіг. Але його відповіді приречені руйнувати ідеальний образ вигаданого героя.

    Це універсальна проблема будь-якого, хто претендує на нішу «нового» і «чистого». Медовий місяць із виборцем ніколи не триває довго – на зміну цукерково-букетному періоду обов'язково приходить реальність побуту. До того часу, поки ти залишаєшся чужою мрією – тобі все сходитиме з рук. Але як тільки ти знаходиш конкретні обриси – ейфорія закінчується.

    До першого туру виборів залишається два місяці.

    Джерело: Крим.Реалії

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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