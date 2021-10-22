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    Думки вголос

    Держава існує на наші податки

    У Верховній Раді вирішують куди витрачати НАШІ гроші, а не якісь ефемерні держкошти - Держава існує на наші податки
    У Верховній Раді вирішують куди витрачати НАШІ гроші, а не якісь ефемерні держкошти
    фото з відкритих джерел

    Кожен чиновник, що розповідає про власні досягнення, чомусь забуває, що все робиться на гроші платників податків

    Мовою оригіналу

    Государство живет на мои налоги

    Когда политик строит дорогу или ремонтирует школу – он делает это на наши деньги. Хороший асфальт или уличное освещение мы покупаем вскладчину.

    Политики предпочитают об этом не вспоминать. Им удобнее роль волшебника, который достает средства из абстрактной тумбочки. Но в том и особенность, что эту тумбочку наполняет вся страна.

    Появилась отличная петиция. Ее авторы хотят, чтобы власть перестала притворяться, что тратит на ремонты и реставрации свои деньги. Они предлагают, чтобы любой билборд на эту тему содержал простую приписку: «за средства налогоплательщиков».

    Петиция уж собрала 11 тысяч голосов из необходимых 25. А затем президент должен будет на петицию отреагировать. И в этот момент начнется самое интересное.

    И если вам тоже интересно послушать его объяснения – советую подписать.

    Джерело: Блог Павла Казаріна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: податки гроші чиновник держава петиція
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    Держава існує на наші податки